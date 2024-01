OVO VEĆ "NIJE NORMALNO": Nikola Jokić je opet zaprepastio sve(t) (VIDEO)

Nikola Jokić nastavlja da ispisuje stranice NBA istorije.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon što je Jokić pomogao Denveru da ostvari novu pobedu, i to protiv Indijane, njegov klub, aktuelni šampion Denver nagets, saopštio je sledeće:

Srbin je postao tek drugi igrač u istoriji najjače lige na svetu koji je na prvih 40 utakmnica u sezoni uspeo da dostigne (i prebaci) hiljadu poena, 450 skokova i 350 asistencija.

Pre njega, to je uspeo samo legendarni Oskar Robertson.

- (Nikola) tek počinje - poručili su Nagetsi.

Just getting started 🃏 pic.twitter.com/vMH822xzAQ — Denver Nuggets (@nuggets) January 15, 2024

Za one koji su možda propustili njegovu novu odličnu igru, evo i Jokićevih najboljih poteza protiv Pejsersa:

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj Jokićevi Nagetsi i nastupaju, prva je Minesota sa učinkom 28-11, Oklahoma je druga sa 27-11, Denver je treći sa 28-13, a slede Klipersi sa 25-14, Nju Orleans sa 24-16, Sakramento sa 23-16, Dalas sa 23-17, kao i ostatak konkurencije.

Na "istoku" vodi Boston sa 30-9, a za njim slede Milvoki sa 28-12, Filadelfija sa 24-13, Klivlend sa 22-15, Majami sa 23-16...

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu) u po sledećem rasporedu:

sreda, 17. 1. - u gostima protiv Filadelfije od 01.30

subota, 20. 1. - u gostima protiv Bostona od 01.30

ponedeljak, 22. 1. - u gostima protiv Vašingtona u ponoć

sreda, 24. 1. - u gostima protiv Indijane u 1

petak, 26. 1. - u gostima protiv Njujorka u 1.30

subota, 27. 1. - kod kuće protiv Filadelfije od 23.30

utorak, 30. 1. - kod kuće protiv Milvokija od 3

i tako dalje.

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

