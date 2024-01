SANJAM DUPLU KRUNU SA SALDANJOM: Bruno Kaboklo, košarkaš Partizana, za "Novosti" o zemljacima u Beogradu, ambicijama u klubu...

MALO koji košarkaš je mogao da zameni rupu u reketu Partizana i u srcu njegovih navijača nastalu odlaskom Matijasa Lesora prošlog leta. Ipak, već za dva meseca od dolaska u redove regionalnog šampiona, Bruno Kaboklo (28) je dokazao da je kadar da ispuni šupljine obe pukotine. Dugo su crno-beli tražili pravu osobu koja će ojačati centarsku liniju, i ugrabili su džekpot, budući da se brazilski gorostas pokazao u najboljem svetlu. Kako igrama na terenu, tako i zbog svog otvorenog, neposrednog i pozitivnog držanja van terena. Momak iz grada Ozaska je u razgovoru za "Novosti" istakao zadovoljstvo dolaskom u Beograd u kojem su trenutno i njegovi sunarodnici iz sportske branše, poput Mateusa Saldanje iz fudbalske sekcije crno-belih, ili košarkaša Zvezde Jaga dos Santosa, a osvrnuo se i na stresan period pre dolaska u Srbiju.

Nakon najbolje sezone u karijeri, u nemačkom Ulmu, gde je osvojio titulu i igrao polufinale Evrokupa, krajem juna je dogovorio saradnju sa Venecijom. Ipak, za Italijane nije odigrao nijednu zvaničnu utakmicu, već je preko nastupa za izraelskog drugoligaša Makabi Ranane u prijateljskim duelima sa NBA timovima želeo da napravi stazu za povratak u najjaču ligu, gde je od 2014. do 2021. nosio dresove Toronta, Sakramenta, Memfisa i Hjustona. Kada od toga nije bilo ništa, pogled je usmerio ka evroligaškim ponudama, a Partizanova se pokazala kao najbolja.

Moj "komšija" Aleksa ODMAH je Bruno "kliknuo" sa svima u timu, posebno sa Aleksom Avramovićem, čiji je dres, kao i majicu sa njegovim likom, nosio posle nekoliko utakmica, na taj način želeći da mu pruži podršku za vreme oporavka od silnih povreda na startu sezone. - Sa svima sam u odličnim odnosima, ali s obzirom na to da sam sa Aleksom komšija u svlačionici, nešto sam bliskiji sa njim. Provodim dosta vremena i sa ostalima, često odemo na ručak i stvarno svi do jednog su sjajni - naglašava Brazilac.

- Ništa od toga što se desilo nisam tako planirao. Nažalost, desile su se neke stvari koje nisam želeo i koje nisam mogao da promenim. Međutim, srećan sam što me je to dovelo do Partizana. Naučio sam iz svojih grešaka i uspeo sam da glavu držim visoko, što se može videti i po igrama koji prikazujem sada - otvoreno ističe za naš list Kaboklo.

Posle kraćih birokratskih peripetija, stavio je paraf na ugovor do kraja sezone. Tako je dobio priliku da se prvi put pokaže u Evroligi, gde je trenutno treći najbolji strelac tima.

- Osećam se sjajno za sve ovo vreme u klubu, saigrači i treneri su mi mnogo olakšali da se što pre uklopim i pronađem sebe u novoj sredini. Imamo sjajnu grupu, zadovoljan sam trenutnim rezultatima i igrom, ali s obzirom na to da sam perfekcionista uveren sam da svi možemo da budemo još i bolji.

Zdravlje, sreća, uspeh... ŠTO se tiče novogodišnjih želja, Kaboklo je jasan: - Poželeo bih sebi, svojim saigračima i svim navijačima Partizana mnogo zdravlja, uspeha i sreće u 2024. godini.

Za brzo uklapanje u sistem trenera Željka Obradovića, zahvaljuje pomoćniku u stručnom štabu, Aci Matoviću, koji je sa njim radio nekoliko dana pre nego što se priključio saigračima.

- Ti treninzi sa Acom su bili od ključne važnosti na moju što bržu aklimatizaciju. Napravljen je odličan individualni program za mene pre nego što sam se priključio timskom radu. Baš uz pomoć toga sam mogao lakše i brže da upijem sve akcije i taktičke zamisli trenera - dodaje 206 centimetara visoki Kaboklo.

Međutim, nije 20. pik sa NBA drafta iz 2014. oformio dobru vezu samo sa ljudima u klubu, već i sa centarforom Mateusom Saldanjom, koji brani čast fudbalskog kluba Partizan. Jedan drugog su podržavali međusobno na utakmicama, a često se druže i van sportskih borilišta.

- Upoznao sam ga prvog dana svog boravka u Beogradu. Odličan je momak, igra fenomenalno i obojica proživljavamo dobre trenutke u Partizanu zajedno. Bilo bi ostvarenje svih snova kada bismo obojica ove sezone osvojila titulu sa crno-belima. Ovom gradu bi se to svidelo, naravno ne ovom delu koji navija za Crvenu zvezdu (smeh). Mislim da je moguće da se to dogodi i nadam se da hoće.

Takođe, Bruno ima sreću da provodi vreme i sa svojim najboljim prijateljem Jagom dos Santosom, sa kojim je lani igrao u Nemačkoj. Sada se nalaze na suparničkim stranama.

- Uvek je lepo kada imaš nekog svog u nepoznatoj sredini, drago mi je što drugu godinu zaredom igramo u istom gradu, mada ovog puta ne u istom klubu. Ponekad uspemo da odemo na večeru, ispričamo se, podelimo naše utiske i osećanja - zaključuje Kaboklo koji ima razloge da se u Beogradu oseća kao kod kuće.

Filipini lepo iskustvo PRE starta klupske sezone, Kaboklo je imao zapažen nastup za Brazil na Mundobasketu, na kojem je bio peti najkorisniji igrač (prosek 16,4 poena i 9,2 skokova). Početkom jula ga očekuje nova akcija u vidu olimpijskih kvalifikacija. - Igrati za reprezentaciju je pitanje ponosa za mene i tu uvek idem preko svojih granica. Bilo je lepo iskustvo na Filipinima, a radujem se nastupu na kvalifikacionom turniru gde ćemo učiniti sve da se nađemo u Parizu.

