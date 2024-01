"ŽELJKO OBRADOVIĆ, KO JE TAJ"? Kevin Panter igrao košarku i nije čuo za najvećeg evropskog trenera svih vremena

Kapiten Košarkaškog kluba Partizan Kevin Panter dao je opširan novogodišnji intervju za portal 24sedam.rs. Govorio je o brojnim aktuelnim temama...

Za početak je Panter odgovorio na pitanje otkud aktuelnom šampionu AdmiralBet ABA lige čak četiri poraza u 14 mečeva u tom takmičenju, zbog čega će jako teško u plej-of ući sa prve pozicije, koja je godinama unazad bila veoma važna u borbi za trofej.

"To je stvarno dobro pitanje. Stvarno, stvarno dobro pitanje. Jedna stvar kod ABA lige, odnosno, kod košarke, jeste da morate da shvatite - protiv koga god da igrate, mentalno morate da budete prisutni sve vreme. Stalno morate da budete 100 odsto fokusirani, bez obzira protiv koga da igrate. Mislim, može da se kaže da je u pitanju mešavina stvari, kao što su povratak sa puta od nedelju dana, može da se kaže svašta, ali i dalje nije izgovor. A naša situacija – iskreno, nema opravdanja. Izgubili smo od Zadra u gostima – to ne sme da se dešava. To je prosto tako. Može da se priča "zbog ovoga, zbog onoga", ali mi smo svi prihvatili to (da ne smeju da se gube takve utakmice). Nema izgovora, moraš da uradiš svoj posao… Trener kaže jednu stvar, a to je da treba da imaš poštovanja prema sebi. Toliko je prosto: ako imaš poštovanja prema sebi, to će eliminisati određeni broj stvari koje mogu da se dese. Toliko je prosto".

Kako reaguje na ulogu kapitena i lidera ekipe?

"Ludo je i ne govorim da je to razlog zašto je to tako, ali otac mi je od malena govorio ’nemoj nikad da budeš sledbenik’. On mi je uvek to govorio. Iskreno… Ne znam, da budem iskren. Iskreno, zaista ne znam. Imao sam sreću da igram sa dosta veterana kroz karijeru, posebno u Milanu: Kajl Hajns, Điđi Datome, Ćaćo, Malkolm Dilejni… Naučio sam dosta od njih: kako čitaju utakmicu, kako se spremaju za utakmice i takve stvari. Ne znam, tu sam i pokušavam da pomognem. Bio sam na obe strane ograde: bio sam mlad igrač koji pokušava da dođe na vrh u svim aspektima košarke. A sada sam na drugoj strani i imam drugačije razumevanje o svakom položaju u kome je igrač u mom timu, bez obzira da li je igrao mnogo ili nije igrao uopšte – bio sam u svakom elementu toga ranije u životu. Mislim da me ljudi više slušaju. Mislim da radim dobar posao prenošenja stvari i razgovora. Mogu da ti objasnim da razumeš bez urlanja i vikanja i da te u isto vreme zadržim mirnim. Ljudi kad me vide, vide da sam miran više nego bilo šta drugo. Ne pokazujem previše emocija. Mislim pokazujem, ali ne urlam i ne vičem, jer moraš da razumeš, moram da volim i pomognem da grupa momaka oko nas uvek bude zajedno. Moram da zadržim prisebnost i da budem siguran da znam sve vreme šta se dešava, da mogu da prenesem poruku trenera. Ako on priča na jedan način, ja možda mogu na drugi način da prenesem ideju da svi razumeju, tako da moram uvek da budem fokusiran i precizan".

Često se može čuti da ste pronašli dom u Beogradu?

"Iskreno, nikad nisam imao dvogodišnji ugovor u karijeri. Prvi put sam to uradio ovde, prvi put sam u karijeri bio negde dve godine, a ovo mi je treća. Da se ne osećam kao kod kuće ili da mi nije prijatno, veruj mi da ne bih bio ovde. Imam još godinu ugovora i biće četiri godine. Definitivno osećam atmosferu doma, navikao sam na trenera i na ljude. Igrao sam i za drugi tim ovde, poznajem dosta Srba, stvarno su dobri ljudi, izgradio sam odnose sa mnogo ljudi u gradu i u klubu. Daleko sam od kuće, od mesta odakle sam, ali ovo je najbliža stvar domu. Ovde sam 10 meseci godišnje, važno mi je da budem negde gde mi je izuzetno komforno u svemu. Ne mislim samo na teren, nego i oko terena. To mi je jako važno".

Kakve su ti ambicije bile pre nego što si postao profesionalac, ali i pre nego što si došao u Partizan?

"Pre nego što sam postao profesionalac, nisam video sebe u Evropi, video sam sebe u NBA. Moja priča je da je trebalo da budem draftovan, ali sam slomio stopalo. Ništa sad, nema drame. Nisam sebe video u Evropi, nije mi Evropa bila ni na kraj pameti. Onda kad sam otišao i video kako to ide. Kada sam došao u Milano, okej kul. Čak i kada sam došao u Partizan, nisam mislio da ikad mogu da budem kapiten. Da ste mi na početku karijere rekli da ću da budem kapiten dobro znanog Partizana ili za Željka Obradovića, mislio bih da ste ludi. Da budem iskren, nisam tada ni znao ko je to, u tom trenutku mog života. Ali, ponekad ne mogu da poverujem, ali i mogu na neki način. Ali jeste ludo. Zato što toliko rada i vremena ulažem u moju veštinu, svakog dana, čak i leti. Mnogo ulažem u ovo i pre nego što sam postao profesionalac. Posvetio sam život tome da budem sve bolji i bolji. Stvari kao što su biti kapiten su pokazatelj dobrog rada koji sam uložio i što sam ostao to što jesam i što sam ostao dobra osoba, takve stvari. I krug se zatvorio".

I prošle sezone i ove, kad god se priča o ambicijama, svi bez zadrške i stidljivosti govore da je cilj napasti fajnal for Evrolige.

"Uvek. Uvek".

Zamišljaš li sebe kako dižeš pehar Evrolige?

"Ne zamišljam, ali 100 odsto vizualizujete sebe da ste u plej-ofu, da idete na F4. Isto i u ABA, vizualizujete sebe da ste u finalu. Prošle sezone me neko me pitao u jednom intervjuu pred Madrid šta očekujem, ja sam rekao 3:0, to je cilj. To je mentalitet koji treba da imate. Imali smo 2:0 i svako je govorio "pa možete da ih počistite". A zašto niko nije govorio da možemo da ih počistimo pre početka serije? Morate da imate takav mentalitet. Mnogi ljudi ga nemaju, ne veruju da možete da uradite nešto. A sve počinje pravim mentalitetom. Bili biste iznenađeni kada biste znali koliko daleko možete da idete uz pravi mentalni stav. Da verujete u svom umu, onda će vas život nagraditi. I timu sam rekao da nam je cilj da uzmemo prvu utakmicu i pobedili smo i onda sam rekao da nema razloga da slavimo, jer moramo da dobijemo i drugu, a oni će nas napasti još jače. Morate da nastupite kao da smo izgubili prvu. I onda smo dobili i drugu, tuča na stranu. Brate, moj "majndset" je bio da dobijemo 3:0. Tako sam napravljen. Mislio sam u školi i ranije "Biću NBA igrač", tako da radim i treniram. Nije uspelo? Onda ću da budem najbolji evropski igrač, da budem najbolji igrač koji mogu da budem. Imao sam sreće da mi se desi mnogo dobrih stvari, ali stav mi je uvek bio takav, čak i kad nisu stvari bile takve kakve jesu i kada nisam uspevao, govorio sam sebi da gledam širu sliku i ne zaboravljam cilj".

Da li je NBA završena priča?

"Nije, samo stvari treba da imaju smisla".

Šta to znači?

"Finansijski. Biću nepristojan - moraš da znaš biznis u koji ulaziš. Igraš na osnovu finansija. Ako si igrač koji je najmanje plaćen, nećeš igrati. Ako si jedan od najplaćenijih, znači da si igrač u koga su uložili, dakle, igraćeš. Moraš da znaš kakav je biznis u NBA. Ako odeš tamo i prihvatiš siću ili potpišeš dvostrani ugovor (omogućava igranje i za NBA tim i za filijalu iz G lige – prim. aut.), onda će i tako da se odnose prema tebi. To je prosto tako. Ako se desi, desiće se; ako ne, neće. Trenutno sam srećan u životu", istakao je Panter.

