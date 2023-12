SUROVI MILOŠ TEODOSIĆ: Da se svi malo zapitamo...

Košarkaš Crvene zvezde Miloš Teodosić govorio je posle utakmice protiv Real Madrida, kada je u pitanju Evroliga i 15. kolo.

Teodosić nije bio zadovoljan pristupom njegove ekipe u novom porazu u elitnom takmičenju, pa su crveno-beli sada na skoru 5-10.

- Treba svi malo da se zapitamo. Ne mogu da kažem da ozbiljnije shvatimo. Da igramo što se zalaganja tiče na mnogo višem nivou. Ako izgubimo utakmicu – ok, izgubili smo. Ali ne može da se dešava da završimo meč i da nam bude krivo što se jednom nisam bacio za loptu. Ili ne znam nisam išao na skok, što nisam zagradio koš - rekao je Teodosić.

Luka Mitrović je istakao kako je razlika između njegovog tima i Real Madrida ogromna, te da je rezultat bio u skladu sa tim.

- Imali smo pre početka utakmice veliku želju da odmerimo snage protiv Real Madrida. Dobro smo otvorili meč, prva četvrtina je energetski bila na visokom nivou, ali smo onda pali i tada se pokazalo da je Real Madrid miljama daleko od nas po svim parametrima.

Upitan je Luka Mitrović i da prokomentariše situaciju oko Šabaza Nejpira.

- Ne bih sada to komentarisao, to se dešava svakodnevno u sportu, u košarci, u svim timovima… Te stvari jednostavno morate da prevaziđete i da pokažete reakciju kao tim, a mi to večeras nismo uradili.

