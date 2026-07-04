Fudbaleri Argentine igraće meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Zelenortskih ostrva. Meč počinje u 00.00 a vi možete tok utakmice pratiti na portalu Novosti.

Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Argentina - Zelenortska Ostrva (drugo poluvreme, 1:1)

75' Pauza za osveženje od tri minuta.

73' NOVA SPEKTAKULARNA ODBRANA VOZINjE! Mesi je šutirao u rašlje iz slobodnog udarca a golman Z. Ostrva uspeo da je "iščupa" iz rašlja i za sada spasi svoju reprezentaciju.

62' NESTVARNA ODBRANA VOZINjE! Mesi je imao jedan na jedan sa Vozinjom a golman afričke selekcije je izašao kao pobednik u ovom duelu. Nestvarno kako Argentina sada nije povela 2:1

59' GOOOOOOL! Deroj Duarte je postigao pogodak i izjednačio na 1:1!

🚨🇨🇻 GOAL | ARGENTINA 1-1 CAPE VERDE



⚽ Duarte equalizes for Cape Verde! 🇨🇻🔥



pic.twitter.com/cssAnTx1DT — AYO 🚨 Live Goals (@Ayoball99) July 3, 2026

54' KAKVA ŠANSA ZA Z. OSTRVA! Šutirali su sa preko 20 metara, a Martinez uz velike napore uspeo da odbrani taj udarac.

49' Zapretili su sa distance snažnim udarcem "gosti" ali je De Pol blokirao udarac. Z.Ostrva će dobiti korner.

46' Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena!

45+3' Nakon prvog poluvremena Argentina vodi sa 1:0.

38' Kontroliše igru Argentina nakon vođstva. "Gostujuća" selekcija je totalno nemoćna.

29' GOOOOOOOL! Kakav pogodak Mesija, magija! Dugu loptu je primio jedan od najboljih svih vremena, "zalepio" je za kopačku i lako matirao Vozinju.

Goal l 🇦🇷 Argentina 1-0 Cape Verde 🇨🇻 | Lionel Messi pic.twitter.com/bhVGKrKSQq — Goals Highlights (@GoalsHighlight_) July 3, 2026

25' Odlazi se na obaveznu pauzu za hidrataciju. Za sada jako bleda partija Argentine, bez ijedne opasne situacije na protivničkoj polovini.

18' Prvi šut u okvir gola na meču. Mesi je iz slobodnog udarca zapretio ali je Vozinja lako uspeo da odbrani.

15' Evo prve pretnje po gol afričke selekcije. Lionel Mesi je primio pas u šesnaestercu koji je poslao Rodrigo De Pol ali je šutirao neprecizno pored desne stative.

7' Za sada se igra tempom koji odgovara Zelenortskim ostrvima. Lopta je uglavnom na sredini terena gde se vodi velika borba uz dosta kontakata.

1' Meč u Majamiju je upravo krenuo!

Sastavi:

Argentina (4-4-2): Emilijano Martinez – Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina – Almada, Fernandez, Mek Alister, De Pol – Lautaro Martinez, Mesi.

Zelenorstska ostrva (4-1-4-1): Vozinja – Sidni Kabral, Dini, Piko, Moreira – Lenini – Žovane Kabral, Deroj Duarte, Laros Duarte, Mendeš – Da Kosta.

Uoči meča:

Argentina ulazi kao veliki favorit u ovom meču, što pokazuju i bukmejkeri koji su stavili kvotu na pobedu Mesija i družine na "samo" 1.16.

Pokazali su "gaučosi" u grupi protiv Austrije, Jordana i Alžira da su spremni da se bore da odbrane titulu šampiona sveta, a i sada joj je na meniju "hit" Mundijal. Vozinja i saigrači pokušaće da naprave novu senzaciju, nakon što su na opšte iznenađenje celog sveta izašli iz grupe ispred Urugvaja i Saudijske Arabije, pored prvoplasirane Španije.

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