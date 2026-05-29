ZVEZDA REAL MADRIDA PRECRTANA! Kakvo iznenađenje pred start Svetskog prvenstva

Selektor reprezentacije Argentine Lionel Skaloni odredio je imena 26 igrača koji će na predstojećem Svetskom prvenstvu od 11. juna pokušati da odbrane titulu prvaka osvojenu u Kataru 2022.

Podrazumeva se, kapiten i najbolji igrač Argentine Lionel Mesi (38) staće na čelo ekipe i nastupiće na čak šestom Mundijalu, tačno 20 godina od kada je debitovao 2006. u Nemačkoj.

Zanimljiv je podatak da je Skaloni pozvao čak šestoricu igrača Atletiko Madrida, među kojima su čak četvorica napadači. Trojica su iz Olimpik Marseja, dok su dvojica iz domaćeg prvenstva - Leandro Paredes (31) iz Boke i Gonzalo Montijel (29) iz Rivera. Donekle je svakako iznenađenje da u ekipi nema jedne od zvezde Real Madrida, Franka Mastantuona, bez obzira na to što mu je tek 18 godina.

Kompletan spisak Argentine:

Golmani: Emilijano Martinez (Aston Villa), Heronimo Rulji (Olimpik Marsej), Huan Muso (Atletiko Madrid)

Odbrana: Gonzalo Montijel (River), Nauel Molina (Atletiko Madrid), Lisandro Martinez (Mančester junajted), Nikolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olimpik Marsej), Kristijan Romero (Tottenham), Nikolas Taljafiko (Lion), Fakundo Medina (Olimpik Marsej)

Vezni red: Đovani Lo Selso (Betis), Leandro Paredes (Boka Juniors), Rodrigo De Pol (Inter Majami), Ezekjel Palasios (Bajer Leverkuzen), Enco Fernandes (Čelsi), Aleksis Mekalister (Liverpul), Valentin Barko (Strazbur)

Napad: Lionel Mesi (Inter Majami), Nikolas Gonzales (Atletiko Madrid), Đulijano Simeone (Atletiko Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Hoze Manuel Lopez (Palmeiras), Hulijan Alvarez (Atletiko Madrid), Tijago Almada (Atletiko Madrid), Niko Paz (Komo)

Argentina će početi takmičenje u Grupi J, u okviru koje će 16. juna u Kanzas Sitiju igrati protiv Alžira, 22. juna protiv Austrije u Arlingtonu i na istom mestu 27. juna protiv Jordana.