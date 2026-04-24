Fudbal

Šok pred večiti derbi! Partizan postavio ultimatum navijačima

Новости онлине

24. 04. 2026. u 10:35

Fudbalski klub Partizan saopštio je da danas počinje prodaja ulaznica za navijače crno-belih za predstojeći "večiti" derbi protiv Crvene zvezde.

Шок пред вечити дерби! Партизан поставио ултиматум навијачима

Photo: Vladimir Markovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica 33. kola Super lige Srbije između fudbalera Partizana i Crvene zvezde na programu je u nedelju od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i to je jedini sektor koji navijači Partizana mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj, saopštili su crno-beli.

Prodaja ulaznica isključivo je na blagajnama stadiona Partizana, a odvijaće se u petak i subotu od 10.00 18.00, a na dan utakmice, u nedelju, od 10.00 do početka utakmice.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Pred ovaj derbi, Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 65 bodova, dok je Zvezda prva sa 79 osvojenih bodova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
0 16

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

23. 04. 2026. u 20:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
