Šok pred večiti derbi! Partizan postavio ultimatum navijačima

Fudbalski klub Partizan saopštio je da danas počinje prodaja ulaznica za navijače crno-belih za predstojeći "večiti" derbi protiv Crvene zvezde.

Utakmica 33. kola Super lige Srbije između fudbalera Partizana i Crvene zvezde na programu je u nedelju od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i to je jedini sektor koji navijači Partizana mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj, saopštili su crno-beli.

Prodaja ulaznica isključivo je na blagajnama stadiona Partizana, a odvijaće se u petak i subotu od 10.00 18.00, a na dan utakmice, u nedelju, od 10.00 do početka utakmice.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Pred ovaj derbi, Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 65 bodova, dok je Zvezda prva sa 79 osvojenih bodova.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu