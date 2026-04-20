Potpis na Marakani: Zvezda "prebrinula" krilo!
CRVENA zvezda veruje mladim igračima. To pokazuje činjenica da je još jedan talentovani produžio ugovor sa klubom do 2028. godine.
U pitanju je Vasilije Subotić. On je na početku istakao da je veoma srećan zbog novog ugovora koji je potpisao sa crveno-belima.
- Utisci su zaista lepi, presrećan sam. Ovo je jedan vid poverenja od strane kluba i daću sve od sebe da ispunim očekivanja - rekao je Subotić.
Dotakao se i atmosfere i rada u prvom timu pod vođstvom Dejana Stankovića.
- Atmosfera je stvarno odlična u ekipi, svi su me lepo prihvatili. Sada je na meni da se što bolje pokažem i da se izborim za što više minuta u domaćem prvenstvu, odnosno u prvom timu. Uvek se trudim da dam sve od sebe, svaki trening, svaki minut koji dobijem da dam sto posto sebe.
Govorio je Subotić i o podršci starijih igrača.
- Mnogo znači kada ste mlad igrač da vam neko od starijih poput Kataija i Arnautovića pruži podršku, to mi mnogo znači da budem bolji.
Za kraj, imao je poruku za fudbalere iz Omladinske škole.
- Najbitnije je da svaki dan rade na sebi, da ne gube vreme i da svaki dan treniraju - poručio je Subotić.
Podsetimo, Subotić je debitovao za prvi tim Crvene zvezde. Bilo je to 5. aprila na utakmici protiv Radnika u Surdulici.
Preporučujemo
Komentari (0)