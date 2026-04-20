Fudbal

Da li je ovo moguće? Region bruji: Vučić isti Haland (FOTO)

Новости онлине

20. 04. 2026. u 13:21

Kakva zver u regionu!

Да ли је ово могуће? Регион бруји: Вучић исти Халанд (ФОТО)

Foto: MatchDay Images Limited / Alamy / Profimedia

Slovenija bi u budućnosti mogla da ima fudbalsku zvezdu svetske klase ako se nastavi planirani razvoj mladog napadača Arona Vučića (15).

Talentovani Aron Vučić dospeo je u žižu regionalnih medija, kao i skauta fudbalskih giganata, najviše zbog svoje visine. Iako ima samo 15 godina, Vučić izgleda kao senior i viši je od svojih vršnjaka i rivala nekoliko desetina centimetara.

Ovaj mladi napadač igra za Koper i veoma je efikasan, a pažnju privlači i svojim izgledom, koji ga neodoljivo podseća na Erlinga Halanda, jednog od najboljih napadača poslednjih godina.

Vučić je postigao 11 golova u prvih sedam utakmica ove sezone. To je privuklo pažnju najvećih svetskih klubova, a slovenački mediji tvrde da je na ozbiljnom radaru Juventusa i da bi mogao da brusi karijeru u omladinskoj akademiji torinskog giganta.

Takođe, nekoliko drugih velikih evropskih timova želi da dovede slovenačkog kadetskog reprezentativca, koji je prošle godine imao priliku da igra i u Bosni i Hercegovini za svoju reprezentaciju.

Ovo nije prvi put da se Juventus zagrejao za igrača iz Kopra. Pre nekog vremena, Stara dama iz Torina je potpisala i Armana Durmisija, koji je, uprkos mladosti, već debitovao u seniorskom timu Kopra pre nego što se preselio na Apeninsko poluostrvo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tenis

0 10

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija