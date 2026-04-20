Da li je ovo moguće? Region bruji: Vučić isti Haland (FOTO)

Kakva zver u regionu!

Slovenija bi u budućnosti mogla da ima fudbalsku zvezdu svetske klase ako se nastavi planirani razvoj mladog napadača Arona Vučića (15).

Talentovani Aron Vučić dospeo je u žižu regionalnih medija, kao i skauta fudbalskih giganata, najviše zbog svoje visine. Iako ima samo 15 godina, Vučić izgleda kao senior i viši je od svojih vršnjaka i rivala nekoliko desetina centimetara.

Ovaj mladi napadač igra za Koper i veoma je efikasan, a pažnju privlači i svojim izgledom, koji ga neodoljivo podseća na Erlinga Halanda, jednog od najboljih napadača poslednjih godina.

🇸🇮 ARON VUCIC (2011) - ST, FC Koper



— 13 goals in 10 games in U15

— Physically strong, tall striker with futsal-based technique

— Smart movement, strong in the air & clinical finisher — Juventus scouting him

— Right-footed with high ceiling as a complete striker



Future star 🌟 pic.twitter.com/5w2ZxZ85hN — ._ (@yvlEmrata) April 8, 2026

Vučić je postigao 11 golova u prvih sedam utakmica ove sezone. To je privuklo pažnju najvećih svetskih klubova, a slovenački mediji tvrde da je na ozbiljnom radaru Juventusa i da bi mogao da brusi karijeru u omladinskoj akademiji torinskog giganta.

Takođe, nekoliko drugih velikih evropskih timova želi da dovede slovenačkog kadetskog reprezentativca, koji je prošle godine imao priliku da igra i u Bosni i Hercegovini za svoju reprezentaciju.

‼️🇸🇮 Juventus are monitoring 15-year-old Aron Vucic. A pure talented centre-forward. Other top European clubs are also in the running for the youngster. @_Morik92_ | #Juventus pic.twitter.com/QdqCUN3Vwp — JuveFC (@juvefcdotcom) April 7, 2026

Ovo nije prvi put da se Juventus zagrejao za igrača iz Kopra. Pre nekog vremena, Stara dama iz Torina je potpisala i Armana Durmisija, koji je, uprkos mladosti, već debitovao u seniorskom timu Kopra pre nego što se preselio na Apeninsko poluostrvo.