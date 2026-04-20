Da li je ovo moguće? Region bruji: Vučić isti Haland (FOTO)
Kakva zver u regionu!
Slovenija bi u budućnosti mogla da ima fudbalsku zvezdu svetske klase ako se nastavi planirani razvoj mladog napadača Arona Vučića (15).
Talentovani Aron Vučić dospeo je u žižu regionalnih medija, kao i skauta fudbalskih giganata, najviše zbog svoje visine. Iako ima samo 15 godina, Vučić izgleda kao senior i viši je od svojih vršnjaka i rivala nekoliko desetina centimetara.
Ovaj mladi napadač igra za Koper i veoma je efikasan, a pažnju privlači i svojim izgledom, koji ga neodoljivo podseća na Erlinga Halanda, jednog od najboljih napadača poslednjih godina.
Vučić je postigao 11 golova u prvih sedam utakmica ove sezone. To je privuklo pažnju najvećih svetskih klubova, a slovenački mediji tvrde da je na ozbiljnom radaru Juventusa i da bi mogao da brusi karijeru u omladinskoj akademiji torinskog giganta.
Takođe, nekoliko drugih velikih evropskih timova želi da dovede slovenačkog kadetskog reprezentativca, koji je prošle godine imao priliku da igra i u Bosni i Hercegovini za svoju reprezentaciju.
Ovo nije prvi put da se Juventus zagrejao za igrača iz Kopra. Pre nekog vremena, Stara dama iz Torina je potpisala i Armana Durmisija, koji je, uprkos mladosti, već debitovao u seniorskom timu Kopra pre nego što se preselio na Apeninsko poluostrvo.
20. 04. 2026. u 17:10
20. 04. 2026. u 16:40
20. 04. 2026. u 16:30
Komentari (0)