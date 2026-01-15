ZVEZDA IZGUBILA! Salcburg pobedio prvaka Srbije pred povratak crveno-belih na evro-scenu! (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda je odigrala poslednju utakmicu na pripremama u Antaliji. Duel sa Salcburgom bio je generalna proba pred nastavak sezone za crveno-bele. Austrijski klub je trijumfovao sa 2:0.

FOTO: FK Crvena zvezda

Klub iz Ljutice Bogdana je ovaj meč počeo u sastavu: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Milson, Katai, Lučić - Arnautović.

Ovo je izabranicima Dejana Stankovića bio prvi poraz u Turskoj, nakon tri pobede protiv Manhajma (2:0), Araua (4:1) i Debrecina (3:1).

Pokazao je ovaj meč treneru šampiona Srbije šta mora da se popravi do narednog četvrtka kad je na programu utakmica sa Malmeon u Ligi Evrope.

Salcburg je već u 11. minutu došao do prednosti. Rade Krunić je postigao autogol. Pokušao je da skloni loptu od protivnika, ali ju je udario tako da je ona prevarila Mateusa.

Zvezda je drugi gol primila iz kontre i to posle kornera koji je izvela i greške Lučića. Dobru loptu je dobio Baidu u prostor i nije mu bilo teško da matira Brazilca.

Imali su i Beograđni dobre prilike, pre svih Aleksandar Katai i Vladimir Lučić, ali nisu uspeli da se upišu u strelce.

Pretili su crveno-beli i u nastavku utakmice. Imali su nekoliko opasnih napada, a najbolju šansu propustio je Vasilije Kostov čiji udarac je na gol liniji zaustavio protivnički igrač.

Podsetimo, Crvena zvezda narednog četvrtka, tačnije 22. januara gostuje Malemu od 18.45 u 7. kolu Lige Evrope.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“