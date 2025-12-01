FSS SPREMAN NA SVAKU PODRŠKU! Branko Radujko: Situacija u kojoj je Žarko Lazetić je ozbiljna!

Situacija u kojoj se u Izraleu našao naš trener Žarko Lazetić je dosta ozbiljna. Posle huliganskog napada raketama i bakljama na njihov dom on i njegova porodica se ne osećaju bezbedno, zbog čega on juče nije vodio ekipu Makabija, rekao je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko.

Navijači Makabija nezadovoljni rezultatima došli su ispred zgrade u kojoj živi sa porodicom i ugrozili njihovu bezbednost.



"Pozvao sam juče predsednika izraelskog fudbalskog saveza tim povodom i on mi je dao čvrsto uveravanje da će naš trener i njegova porodica biti u potpunosti bezbedni, a izgrednici koji su ih napali uhapšeni i procesuirani", izjavio ne Radujko Tanjugu. Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije / FOTO: FSS

On je istakao da je Lazetić ostvario velike uspehe u Izraelu, te da je u interesu njihovog saveza i samog kluba da se cela situacija reši brzo i efikasno kako bi se srpski trener i njegova porodica ponovo osećali bezbedno, naglasio je Radujko.

"Razgovarao sam detaljno sa Žarkom i stavio mu na raspolaganje svaki vid podrške Fudbalskog saveza Srbije U međuvremenu je objavljeno da su neki izgrednici privedeni, a mi smo na vezi sa Žarkom i sa izrealskim fudbalskim savezom sve dok se ova neprijatna situacije ne razreši", zaključio je Radujko.



