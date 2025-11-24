Fudbal

"IZDALI STE ME!" Žoze Murinjo hteo da svojim igračima uradi nešto neverovatno na poluvremenu!

24. 11. 2025. u 16:01

Najnovije vesti iz fudbala su i te kako interesantne, a za to se pobrinuo Žoze Murinjo.

Murinjo, koji je trenutno trener Benfike (nakon što je napustio Fenerbahče), dao je neverovatnu izjavu nakon utakmice u portugalskom kupu protiv trećeligaša Atletico CP, koja je odigrana u petak.

Benfika jeste pobedila, ali je do 3:2 došla nakon što je na poluvremenu gubila 0:2, što je izazvalo bes portugalskog trenera.

On je pred početak drugog dela igre izvršio četiri izmene, ali je posle meča javno kritikovao igrače zbog lošeg pristupa i nedostatka ozbiljnosti, rekavši da je hteo da promeni čak devetoricu njih, jer su ga "izdali" svojim učinkom. 

Iako su uz dva gola Kerema Akturkoglua njegovi puleni preokrenuli rezultat u nastavku, Murinjo je naglasio da je prvi deo meča bio "najgori otkad je došao u klub" i da su igrači pristupili utakmici neozbiljno, kao da se radi o prijateljskoj.

Napravio sam četiri izmene na poluvremenu, ali voleo bih da sam mogao da ih napravim devet. Da sam mogao, njih devetoricu bih ostavio u svlačionici. I to sam im rekao. To prvo poluvreme je bilo najgore otkad sam došao u Benfiku - preneli su srpski mediji deo izjave "Posebnog", dok engleski poput "Sana" dodaju i sledeći njegov citat posle pomenute utakmice:

- Ne podnosim igrače koji me izdaju! - ne podnosi Murinjo neozbiljnost u takmičarskim, ali i bilo kojim drugim utakmicama u kojima vodi ekipu.

