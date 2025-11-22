KIKS PARTIZANA U SUPERLIGI: Železničar šokirao crno-bele na debiju Nenada Stojakovića (FOTO/VIDEO)

FUDBALERIMA Partizana reprezentativna pauza nije prijala. Crno-beli su poraženi u 16. kolu Superlige Srbije u Humskoj od Železničara sa 3:1.

Ova utakmica bila je debi novog trenera crno-belih Nenada Stojakovića, ali ga definitivno neće pamtiti po dobrom.

Kako je počeo meč, delovalo je da će ovo biti laka pobeda "parnog valjka". Domaćinu je samo sedam minuta bilo potrebno da dođe do vođstva. I kad se očekivalo da Partizan nastavi sa napadom, desilo se suprotno - gosti su bili ti koji su dominirali terenom.

Gosti su već do odlaska na odmor uspeli da preokrenu rezultat. Najpre je u 19. minutu Silvester Džasper savladao Marka Miloševića. Krilni napadač Pančevaca može da se pohvali da je ove sezone dao gol u Humskoj i na "Marakani" protiv Crvene zveze.

Preokret Železničaru doneo je Kvaku Karikari. Sjajno je Dario Grgić uposlio fubdalera iz Gane koji je udarcem glavom zatresao mrežu rivala.

Očekivala se reakcija crno-belih u nastavku susreta. To se i desilo. Veliku priliku za izjednačenje propustio je Jovan Milošević. On je iz odlične pozicije lobovao Zorana Popovića, ali njegov pokušaj zaustavila je prečka.

Nedugo potom na semaforu je stajalo 1:3. Sjajnu loptu u prosto je Stefan Pirgić poslao za Grgića kome nije bilo teško da matira golmana Partizana.

Do kraja utakmice rezultat se nije menjao, a mogao je jer je bilo prilika na obe strane, no one nisu bile iskorišćene.

Partizan uprkos porazu ostaje prvi na tabeli sa 37 bodova, ima dva više od Crvene zvezde, ali i dve utakmice više. Železničar je na četvrtom mestu sa 25.

Partizan - Železničar 1:3 (1:2)

Stadion: "FK Partizan". Gledalaca: oko 1.000. Sudija: Pavle Ilić (Kragujevac). Strelci: Trifunović u 7 (Partizan) - Džasper 19, Karikari 33, Grgić 66 (Železničar).

Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović (od 81. Zubairu), Dragojević, Simić, Abdulmalik (od 46. Đurđević) - Karabeljov (od 68. A. Kostić) - Sek (od 68. Janković), Ugrešić (od 78. Natho), Vukotić, Trifunović - J. Milošević.

Železničar (4-1-4-1): Popović - Jusif, Zečević, Milikić, Đuričić - Pirgić - Kuljanin (od 66. N. Jovanović), Knežević, Grgić (od 67. Milosavljević), Džasper (od 78. Cvetković) - Karikari (od 90+2 Petrov).

Drugo poluvreme: Partizan - Železničar 1:3

90+5' - Kraj utakmice!

90' - Utakmica je produžena za pet minuta.

82' - Još jedan dobar napad Partizana. Upravo je Zubairu probao, lopta se odbila do Kostića čiji udarac je izblokiran.

81' - Poslednja promena kod domaćih. Ibrahim Zubairu je zamenio Milana Roganovića.

79' - Velika šansa za Jovanovića. Desno krilo Pančevaca je pogodilo stativu i dosta sreće za crno-bele u ovoj situaciji.

78' - Priliku je dobio i Bibars Natho. Iskusni Izraelac je zamenio mladeog Ognjena Ugrešića.

77' - U odličnoj poziciji bio je Andrej Kostić, no nije dobro zahvatio loptu i propuštena je prilika da se smanji rezultat.

71' - Dobar udarac Kneževića, ali odlično je reagovao Milošević i sprečio je goste da postignu četvrti pogodak.

68' - Još dve promene u Partizanu! Na terenu su Andrej Kostić i Dimitrije Janković. Utakmica je završena za Janisa Karabeljova i Dembu Seka.

66' - NOVI ŠOK U HUMSKOJ! Kakva lopta u prostor za Darija Grgića. On je izašao sam ispred Miloševića i uspeo je da ga savlada.

62' - Tukao je Vukotić iz daljine, dobro je sve pratio i sjajnom paradom uspeo da interveniše i to tako što je uhvatio živu loptu.

59' - Neverovatan promašaj Miloševića. Popović je pogrešio, Trifunović je došao do lopte, proigrao je napadača koji je lobovao čuvara mreže Železničara, ali je pogodio prečku. U nastavku akcije u dobroj prilici se našao Sek, no traljavoj je šutirao.

48' - Dobar napad domaćeg tima. Roganović je poslao oštru loptu, Ugrešić je šutirao, no njegov pokušaj je izblokiran i do prmene rezultata nije došlo.

46' - Počelo je drugo poluvreme u Humskoj! Nenad Stojaković je napravio prvu izmenu. Muhameda Abdulmalika zamenio je Vukašin Đurđević.

Prvo poluvreme: Partizan - Železničar 1:2

45+3' - Ugrešić je probao sa nekih 16 metara, ali je Popović dobro reagovao. To je ujedno bilo sve kad je prvo poluvreme u pitanju!

45' - Prvo poluvreme je produženo za tri minuta!

37' - Kakva prilika za Karikarija. Iz dobre pozicije je šutirao preko gola. Malo je nedostajalo da Železničar povede sa 1:3.

33' - JOŠ JEDAN POGODAK! Preokret Pančevaca! Opet je sve krenulo od Kuljanina. Poslao je loptu na drugu stativu, sjajno ju je u sredinu vratio Grgić, a glavom je sa pet matara Karikari poslao iza leđa Miloševića.

31' - Neverovatan promašaj Jovana Miloševića. Poršao je Trifunović lako pored Jusifa, uspeo je da proigrao saigrača koji je sa nekoliko metara pogodio stativu.

24' - Zamalo da gosti povedu. Nije se najbolje snašao levi bek Partizana Abdulmalik, malo je falilo da to iskoriste Pančevci, ali na vreme je reagovao Milošević i uhvatio je loptu pre protivničkog igrača.

19' - NOVI GOL! Izjednačio je Železničar. Kuljanin je pokazao kakav je talenat, probio je po desnoj strani, dobro je proigrao Džaspera kome nije bilo teško da iz dobre pozicije ubaci loptu u gol rivala.

17' - Novi opasan napad "dizelke". Jusif je ostavio povratnu loptu za Karikarija koji je iz dobre pozicije jako loše šutirao, pošto je poslao loptu visoko preko gola.

16' - Dobra prilika za goste. Knežević je pokušao glavom, a zamalo je zakasnio Karikari i lopta je otišla pored gola.

10' - Partizan je postigao gol. Trifunović je uspeo da savlada Zorana Popovića. On je stigao do lopte pre čuvara mreže gostiju i uspeo da ga savlada. Najpre je pogodak poništen zbog ofsajda, ali je nakon reakcije iz VAR sobe ustanvoljeno da je sve bilo čisto.

3' - Prva odlična šansa na utakmici. Sek je prošao po desnoj strani, dobro je proigrao Vuković, čiji udarac je uspeo nogom da zaustavi Popović.

1' - Počela je utakmica u Humskoj! U Beogradu je počeo da pada sneg, pa ostaje da se vidi da li će ekipama to predstavljati problem.

Uoči meča:

Sastavi timova:

Partizan (4-1-4-1): M. Milošević - Roganović, Dragojević, Simić, Abdulmalik - Karabeljov - Sek, Ugršić, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.

Železničar (4-1-4-1): Popović - Jusif, Zečević, Milikić, Đuričić - Pirgić - Kuljanin, Knežević, Grgić, Džasper - Karikari.

Crno-beli su tokom pauze zbog reprezentattivnih obaveza dobili novog trenera, pa će tako ove subote na klupi "parnog valjka" debitovati doskorašnji strateg Teleoptika Nenad Stojaković.

Partizan je u poslednja dva duela najpre kao gost savladao Javor (3:2), da bi potom kod kuće bio bolji od Novog Pazara (2:0).

Železničar takođe igra dobro. Ako se računa i Kup izabranivi Radomira Kokovića u poslednja četiri meča imaju učinak od tri pobede i jednog poraza.

Crno-beli su trenutno lideri na tabeli sa 37 bodova, imaju dva više od Crvene zvezde, ali i utakmicu više, dok je "dizelka" na poziciji četiri sa 22.

