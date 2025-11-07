EUFORIJA NA MARAKANI! Evo kako izgleda tabela Liga Evrope nakon trijumfa Zvezde protiv Lila
SJAJNE vesti na Marakani!
Fudbaleri Crvene zvezde napredovali su četiri mesta na tabeli Lige Evrope posle trijumfa nad Lilom.
Crvena zvezda je savladala Lil 1:0 u Beogradu u okviru 4. kola i sa 30. mesta stigla do 26. pozicije.
To je još uvek ispod 24. mesta, poslednjeg koje vodi u nokaut fazu, ali je prva pobeda ove sezone lepa uvertira za nastavak takmičenja.
Crveno-beli za tri nedelje dočekuju Steauu, pa bi eventualnim novim trijumfom skočila još više.
