EUFORIJA NA MARAKANI! Evo kako izgleda tabela Liga Evrope nakon trijumfa Zvezde protiv Lila

SJAJNE vesti na Marakani!

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Crvene zvezde napredovali su četiri mesta na tabeli Lige Evrope posle trijumfa nad Lilom.

Crvena zvezda je savladala Lil 1:0 u Beogradu u okviru 4. kola i sa 30. mesta stigla do 26. pozicije.

To je još uvek ispod 24. mesta, poslednjeg koje vodi u nokaut fazu, ali je prva pobeda ove sezone lepa uvertira za nastavak takmičenja.

Crveno-beli za tri nedelje dočekuju Steauu, pa bi eventualnim novim trijumfom skočila još više.