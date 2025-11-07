Fudbal

EUFORIJA NA MARAKANI! Evo kako izgleda tabela Liga Evrope nakon trijumfa Zvezde protiv Lila

Новости онлине

07. 11. 2025. u 07:50

SJAJNE vesti na Marakani!

ЕУФОРИЈА НА МАРАКАНИ! Ево како изгледа табела Лига Европе након тријумфа Звезде против Лила

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Crvene zvezde napredovali su četiri mesta na tabeli Lige Evrope posle trijumfa nad Lilom.

Crvena zvezda je savladala Lil 1:0 u Beogradu u okviru 4. kola i sa 30. mesta stigla do 26. pozicije.

To je još uvek ispod 24. mesta, poslednjeg koje vodi u nokaut fazu, ali je prva pobeda ove sezone lepa uvertira za nastavak takmičenja.

Crveno-beli za tri nedelje dočekuju Steauu, pa bi eventualnim novim trijumfom skočila još više.

Plasman obezedio Sofascore

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu

KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu