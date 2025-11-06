VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Evo kako će izgledati sastav Crvene zvezde protiv Lila
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova pred sobom imaju novi izazov na stadionu "Rajko Mitić" pošto im na noge dolazi ekipa francuskog Lila, a nema sumnje da će crveno-beli imati imperativ pobede kako bi zadržali šanse za plasman u nokaut fazu ovog takmičenja.
Crveno-beli su za sada osvojili samo bod u tri utakmice i to na otvaranju protiv Seltika, posle čega su na portugalskoj turneji prvo poraženi od Porta, a zatim i od ekipe Brage.
Francuski tim je daleko bolje startovao i nalazi se u gornjem delu tabele Lige Evrope, pošto je do sada sakupio šest bodova, a eventualnim trijumfom bi sigurno mogao da se nada plasmanu u dalju fazu evropskog takmičenja.
Meč će suditi premijerligaški sudija Džon Bruks, koji već par godina deli pravdu u najboljoj engleskoj fudbalskoj ligi. Obezbeđen je direktan TV prenos meča uz studio pre i nakon njegovog početka na kanalu TV Arena Sport Premium 1.
A što se tiče sastava ima Vladan Milojević dilemu ima oko izbora štopera, ali poslednje informacije su da će Miloš Veljković ipak biti spreman za meč i zauzeti mesto u timu. Zavisiće i od toga kako se Veljković bude osećao na dan utakmice, ali očekuje se u startnih 11.
Dilema je i Učena ili Rodrigao, ali posle velikih kikseva Nigerijca preseliće se na klupi i šansu će dobiti Brazilac. Tandem Riodrigao – Veljković videće se prvi put u Ligi Evrope ove sezone, ali kako bi se to i dogodilo čeka se definitivna odluka oko Veljkovića.
Kad su dileme u pitanju razmisliće dobro Milojević i da li uz Krunića da postavi Elšnika ili Handela, a nešto bliži startu je bivši mladi reprezentativac Portugala.
Isprobao je Milojević i varijantu da sva trojica budu na terenu, ali onda nema mesta za Kostova. A, on je klupski projekat i zato je potrebno da igra u evropskim mečevima.
Krila će biti Radonjić i Ivanić, povratnik u reprezentaciju Srbije naći će se na terenu pre Milsona. Milojević više i nema opcija na bokovima kao pre.
Sa klupe će šansu čekati Katai, najbolji strelac ekipe. Ima mišljenja među zvezdašima da mu je mesto i u prvih 11…
Crvena zvezda će protiv Lila igrati u sastavu: Mateus – Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan – Krunić, Handel – Radonjić, Kostov, Ivanić – Arnautović.
