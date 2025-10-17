ĐANI, SRAM TE BILO! Prvi čovek FIFA opalio žestok šamar Srbiji
BRUKA prvog čoveka FIFA.
Naime, Đani Infantino je u podkastu Fudbalskog saveza tzv. Kosova pričao da je ubeđen da bi pojedini švajcarski reprezentativci, poput Džerdana Šaćirija ili Granita Džake, igrali za tzv. Kosovo, pre nego za Švajcarsku, da je FIFA ranije priznala nezavisnost južne srpske pokrajine. I tako razočarao sve u Srbiji, kojima je već dosta patnje kada je fudbal u pitanju.
- Za mnoge igrače sa Kosova koji su rođeni i odrasli u inostranstvu, svakako je bilo mnogo različitih uticaja i istorije. Kao što znate, mnogi od njih, kada Kosovo nije bilo međunarodno priznato, igrali su za švajcarsku reprezentaciju. Na primer, kao što su Đerdan Šaćiri i drugi. Oni su bili među najboljim igračima koji su ikada mogli da igraju za Kosovo, ali Kosovo u to vreme, nažalost, nije bilo međunarodno priznato - istakao je Infantino, a svi u Srbiji će se posebno iznervirati zbog ovog "nažalost" u njegovoj izjavi.
Potom je Infantino dodao:
- Svi ti igrači osećaju jaku povezanost sa Kosovom, jer njihovi roditelji bili primorani da se sele u drugu državu. Oni su, ipak, odrasli i dalje jako povezani sa svojom zemljom.
Tokom izlaganja spomenuo je i Granita Džaku koji je takođe često u prvi plan isticao odakle je poreklom.
Tzv. Kosovo je proglasilo jednostranu nezavisnost 2008. godine, Šaćiri je 2010. godine debitovao za nacionalni tim Švajcarske, a godinu kasnije prvi meč za selekciju alpske države odigrao je i Džaka.
Preporučujemo
GOTOVO JE! Vladan Milojević najavio odlazak iz Crvene zvezde
16. 10. 2025. u 08:51
E, DA VAM KAŽEM! Veljko Paunović konačno progovorio o reprezentaciji Srbije
16. 10. 2025. u 08:43
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)