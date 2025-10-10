DUŠAN VLAHOVIĆ U ŠOKU: Juventus se oglasio, i to na albanskom (FOTO)

FUDBALSKA reprezentacija Srbije igraće protiv Albanije u subotu od 20.45, a klub Dušana Vlahovića oglasio se i to na albanskom jeziku.

U istom danu u kome "orlovi" dočekuju ljutog rivala sastaće se i Slovenija i tzv. Kosovo.

Zbog toga je "stara dama" poželela sreću najmlađem fudbaleru, Edonu Žegrovu.

- Srećno Edone! U dresu "nacionalnog tima" tzv. Kosova, najmlađi igrač "bjanko-nera" nastupiće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Nema sumnje da će Vlahović u sutrašnjem meču imati motiv više da svoj tim podseti da je i on nastupao u nacionalnom timu.

Podsetimo, Srbija i Albanija će u direktnom meču odlučivati o drugom mestu, onom koje vodi u baraž kroz grupu "K" kvalifikacija za Mundijal u SAD.

