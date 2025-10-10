Fudbal

DUŠAN VLAHOVIĆ U ŠOKU: Juventus se oglasio, i to na albanskom (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 10. 2025. u 20:11

FUDBALSKA reprezentacija Srbije igraće protiv Albanije u subotu od 20.45, a klub Dušana Vlahovića oglasio se i to na albanskom jeziku.

FOTO: Profimedia

U istom danu u kome "orlovi" dočekuju ljutog rivala sastaće se i Slovenija i tzv. Kosovo. 

Zbog toga je "stara dama" poželela sreću najmlađem fudbaleru, Edonu Žegrovu. 

- Srećno Edone! U dresu "nacionalnog tima" tzv. Kosova, najmlađi igrač "bjanko-nera" nastupiće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. 

Nema sumnje da će Vlahović u sutrašnjem meču imati motiv više da svoj tim podseti da je i on nastupao u nacionalnom timu. 

Podsetimo, Srbija i Albanija će u direktnom meču odlučivati o drugom mestu, onom koje vodi u baraž kroz grupu "K" kvalifikacija za Mundijal u SAD. 

