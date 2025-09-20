SRBIJA "ZALEPLJENA" UZ EKRAN! Deset minuta najboljih poteza sa burnog 177. večitog derbija! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a on je bio takav da su najzanimljiviji potezi sa njega - brojni.
Zvezdina dramatična pobeda u 177. derbiju je isprva delovala kao nešto očekivano, ali...
Em je Partizan prvi imao dve kolosalne šanse.
Em je, kada je primio dva gola, prepolovio zaostatak i bio u velikom naletu.
Ali, to nije bilo sve.
Uostalom, pogledajte i sami najbolje poteze sa utakmcie Partizan - Crvena zvezda, odigrane 20. septembra 2025. u okviru 8. kola Superlige Srbije:
