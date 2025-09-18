Fudbal

LIGA ŠAMPIONA U PUNOM SJAJU: Dekijev sin na "dobroj strani" istorijske utakmice, a prava bura na gostovanju Bajera (VIDEO)

Новости онлине

18. 09. 2025. u 21:03

Fudbaleri Klub Briža pobedili su večeras na svom terenu Monako rezultatom 4:1 u meču prvog kola Lige šampiona, ali to je bila samo polovina "prve porcije" današnjeg programa u elitnom nadmetanju.

FOTO: Tanjug/AP

Monako nije primio tri gola u prvom poluvremenu neke utakmice Lige šampiona još od 6. novembra 2018... a i tada mu je to uradio Klub Briž, kao i večeras.

Bilo je i 4:0 za raspoložene Belgijance, pre nego što su šokirani igrači ekipe iz Kneževine postigli utešni pogodak.

Golove za Briž dali su Nikolo Tresoldi u 32. minutu, Rafael Onjedika u 39, Hans Vanaken u 42. i Mamadu Dijakon u 75. minutu.


Strelac jedinog pogotka za Monako bio je Ansu Fati u 90+1. minutu.

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković, 20-godišnji sin Dejana Stankovića, odigrao je celu utakmicu za belgijsku ekipu na poziciji zadnjeg veznog.

Aleksandar STanković i Miamino u vazdušnom duelu na meču UEFA Lige šampiona Klub Briž - Monako / FOTO: Tanjug/AP


Fudbaleri Kopenhagena i Bajer Leverkuzena odigrali su nerešeno 2:2 i to u pravoj fudbalskoj "ludnici" u završnici.


Domaći tim je poveo u devetom minutu golom Džordana Larsona, a Alehandro Grimaldo je u 82. minutu pogodio za izjednačenje.

Robert je četiri minuta kasnije ponovo doveo Kopenhagen u vođstvo (VIDEO), a konačan rezultat postavio je Pantelis Hacidijakos autogolom u 90+1. minutu, mada je 99% uradio Klaudio Ečeveri (VIDEO).
 

Liga šampiona, 1. kolo - rezultati mečeva igranih u četvrtak:

FK Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 2:2 (1:0)

Klub Briž - Monako 4:1 (3:0)

Od 21:

Njukasl - Barselona
Mančester siti - Napoli
Ajntraht - Galatasaraj
Sporting - Kairat

2. kolo Lige šampiona
30.9.2025. Kairat - Real Madrid
30.9.2025. Atalanta - Klub Briž
30.9.2025. Pafos - Bajern
30.9.2025. Čelsi - Benfika
30.9.2025. Inter - Slavija Prag
30.9.2025. Galatasaraj - Liverpul
30.9.2025. Atletiko M. - Ajntraht
30.9.2025. Marselj - Ajaks
30.9.2025. Bodo glimt - Totenhem
1.10.2025. Karabah - FK Kopenhagen
1.10.2025. St. Žiloaz - Njukasl
1.10.2025. Borusija D. - Atletik Bilbao
1.10.2025. Barselona - PSŽ
1.10.2025. Monako - M. siti
1.10.2025. Bajer L. - PSV
1.10.2025. Arsenal - Olimpijakos
1.10.2025. Viljareal - Juventus
1.10.2025. Napoli - Sporting

Komentari (0)

