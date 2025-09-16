"DELIJE" NE MOGU DA KUPE KARTE ZA VEČITI DERBI U HUMSKOJ! Navijači Zvezde će biti na dve tribine stadiona Partizana!

Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a crno-beli su saopštili važne vesti vezane za načine na koje se može doći do karata za ovaj prvenstveni okršaj naših najvećih klubova.

Foto: FK Partizan

Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u celosti:

"Ulaznice za Večiti derbi su u prodaji

Fudbaleri Partizana dočekuju ekipu Crvene zvezde u subotu, 20. septembra, od 19 časova u okviru 9. kola Superlige Srbije.

Prodaja ulaznica za sektore namenjene navijačima Partizana počela je danas, 16. septembra, u 10 časova — onlajn na sajtu Tiketlajna uz mogućnost direktnog plaćanja online karticom i dobijanja mobilne ulaznice na mejl.

CENE ULAZNICA:

• jug i sever – 800 dinara



• istok centar – 1.800 dinara• zapad bočno – 1.800 dinara• zapad centar – 2.000 dinara

Prodaja ulaznica na blagajnama stadiona FK Partizan počinje u sredu, 17. septembra, i odvijaće se svakodnevno u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a u subotu, 20. septembra, od 10 časova do početka utakmice.

Karte za "delije" - samo na Marakani, i to za dve tribine





Prodaja ulaznica za sektore namenjene navijačima FK Crvena zvezda počinje u četvrtak, 18. septembra, i to isključivo na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ i odvijaće se u četvrtak, petak i subotu – u radnom vremenu od 10 do 18 časova.



Sektori namenjeni za navijače FK Crvena zvezda su Sever i Zapad bočno ulaz A.



Posebna napomena: Shodno Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Republike Srbije, prodaja ulaznica za građane Republike Srbije moguća je samo uz identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš) ili za strance (pasoš). Lica mlađa od 16 godina ne mogu sama kupiti sezonsku ulaznicu niti biti na sportskoj manifestaciji bez punoletnog pratioca. Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Sve dodatne informacije možete dobiti ISKLjUČIVO pozivom na telefon Tiketlajn pozivnog centra 011/20-30-570.

Sezonske ulaznice FK Partizan za sezonu 2025/2025 važe i za ovu utakmicu, a još uvek su u prodaji", ističu crno-beli.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja