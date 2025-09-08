HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Najnovije vesti iz fudbala su - nesvakidašnje.
Naime, najmlađa fudbalska zvezda na planetil, Lamin Jamal, nije mogao da otputuje iz Turske jer je tamo - izgubio pasoš.
Putnu ispravu je izgubio pre ili posle kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo, pa sa nacionalnom selekcijom nije mogao da krene nazad za domovinu.
Nakon utakmice između Španije i Turske, Lamin je otkrio da dragocenog dokumenta prosto "nema", kako su to objavili turski mediji.
Nakon što je pregledala celu svlačionicu, mlada zvezda je napustila stadion, a da nije pronašla pasoš.
Jamal na kraju napustio Tursku bez pasoša!
Prema pisanju "Turkiye Today", Kraljevski španski fudbalski savez uspeo je da postigne dogovor sa lokalnim vlastima, nakon čega je čuveni mladi fudbaler napustio Tursku privatnim avionom.
