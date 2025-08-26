KIPRANI ZAPANJENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih u velikom broju kreću na to gostovanje. Mnogi su stigli i dan ranije...
Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, "delije" su rešile da i pored relativno malog stadiona na kome se igra drugi susret, pođu u priličnom broju da bodre svoje ljubimce.
Već u ponedeljak uveče više desetina najvatrenijih Zvezdinih pristalica "zauzelo" je kafiće u centru Limasola i navijalo kao da je revanš već počeo.
Bilo je tu i pesama, i baklji... sve kao na tribini, a u iščekivanju "utakmice godine".
Naravno, nije dugo trebalo "delijama" da "završe" u kiparskoj štampi:
A evo i video snimka sa lica mesta:
Stiže 50% više "delija" nego što su Kiprani mislili!
Utakmica Pafos - Crvena zvezda igra se u Limasolu, na stadionu "Alfamega" koji inače prima 11.000 gledalaca ali je ovoga puta u opticaju 8.000 karata.
Prema propisima UEFA gostima je, ako to požele, neophodno obezbediti ulaznice za pet odsto kapaciteta, pa se očekivalo da će do 400 "delija" biti na tribini, ali..
Evo kako je o tome za kiparski "Sport FM radio" govorio portparol Pafosa, Hrisforos Mateu.
- Zvezdi se vraćaju neki važni igrači, tako da moramo da budemo oprezni. Usmeno nam je rečeno (iz Zvezde) da su oni prodali sve karte koje su im bile na raspolaganju, tako da verujemo da će na svojoj strani imati oko 600 prijatelja kluba - istakao je Mateu, otkrivši da će zvezdaša biti za 50% više nego što se isprva mililo.
A kako će prijatelji kluba, "delije", bodriti crveno-bele, i kako će se odvijati ta poslednja borba za plasman u Ligu šampiona, pratite danas od 21 sat uz prenos uživo na sportskim stranicama portala "Novosti".
