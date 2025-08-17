CEO SVET JE ZNAO KAKO ĆE ARSENAL DA DA GOL: Mančester junajted i sa silnim pojačanjima poklekao pred "tobdžijama" na "Teatru snova" (VIDEO)

Mančester junajted se silno pojačao pred novu sezonu, ali četa trenera Rubena Amorima nije uspela da na Old Trafordu izdrži protiv Arsenala Mikela Artete, koji je i sam povukao nekoliko važnih poteza u letnjem prelaznom roku.

"Tobdžije" su, kao gosti, pobedile sa 0:1, a jedini pogodak dao je Riakrdo Kalafiori u 13. minutu. I to na način koji su mnogi predvideli.

Naime, do ovog meča, Arsenal je postigao čak 30 golova "iz kornera" od početka sezone 2023/2024 u Premijer ligi. To je za deset više od tima sa sledećim najvećim brojem u pomenutom periodu (Liverpul, 20).

Sada je Artetina ekipa stigla do 31. pogotka posle udarca iz ugla - i to protiv ekipe koja je u pomenutom periodu primila najviše takvih golova, čak 23:

Asistent, međutim, nije bio neki Kalafiorijev saigrač, već je očajno intervenisao novi Junajtedov "prvi golman" Altaj Bajandir, pa je Italijanu koji je prošlog jula stigao iz Bolonje bilo baš lako da zatrese mrežu domaćina:

Amorimova ekipa je od tada bila konkretnija, agresivnija i opasnija, ali nije joj pošlo za rukom da uzvrati udarac na željeni način.

Nije tome pomoglo ni ulazak skupocenog, nedavno "nabavljenog" Slovenca, Benjamina Šeška, kao ni pokušaji još jednog momka dovedenog da trese mreže, Brajana Embeuema, a nije ni gostima njihov novi "kec iz rukava", gol-mašina Viktor Đekereš.

Zapravo, najbolju šansu imao je, posle majstorskog dodavanja kapitena Martina Edegarda, Arsenalov Saka, ali je njegov zicer u korner "promenio" sjajnim uklizavanjem De Ligt.

Šta sad sledi za Junajted i Arsenal?



Nakon poraza od Arsenala, Amorimov Junajted očekuje gostovanje Fulamu sledećeg vikenda. Biće to prilika za Portugalca da stabilizuje ekipu, ali... Fulam, pod vođstvom Marka Silve, poznat je po čvrstoj igri kod kuće. U trećem kolu, 30. avgusta, Junajted dočekuje Barnli na Old Trafordu, što bi trebalo da bude lakši meč, ali Barnlijev povratak u Premijer ligu ume da bude nezgodan - ako se ambicije kluba "potvrde" do tada i samopouzdanje naraste. Naravno, najveći izazov dolazi 13. septembra, kada Junajted gostuje Sitiju u prvom gradskom derbiju Mančestera ove sezone. Ekipa Pepa Gvardiole možda nije briljirala prošle sezone kao što ume (bila je treća) ali je za "tri koplja" bila iznad Amorimove, pa je ovo odlična prilika da se vidi da li je dovođenjem pomenutih pojačanja klub sa Teatra snova uspeo da se po kvalitetu približi "građanima".

Sa druge strane, nakon pobede nad Junajtedom, Arsenal putuje u Brajton 24. avgusta, gde će se suočiti sa timom koji je pod vođstvom Fabijana Hircegera poznat po organizovanoj igri i brzim kontranapadima. U trećem kolu, sedam dana kasnije, igra se možda najvažniji meč za Arsenalove navijače, "severnogradski" derbi sa Totenhemom. Nije mali broj puta tabor "tobdžija" slavio "Sveti Toteringem", dan kada matematički postane nemoguće za pomenutog rivala da na premijerligaškoj tabeli prestigne Arsenal, ali ... Ovaj sadašnji Totehem malko je drugačiji i čini se bolji od prethodnih verzija.

A uoči današnjeg derbija na Old Trafordu - dva izuzetno zanimljiva

Notingem Forest je sa 3:1 pobedio ekipu Brentforda, kome nije bio dovoljan "zalet" što je u poslednjoj pripremnoj utakmici odigrao 2:2 sa nemačkom Borusijom iz Menhengladbaha, dok je Kristal Palas odoleo kao gost Čelsija - bilo je 0:0 u više nego burnoj utakmici

Na Gradskom stadionu u Notingemu, domaćin je uz 90 minuta igre Nikole Milenkovića na štoperskoj poziciji, dominirao od samog početka.

Predvođen Krisom Vudom, koji je postigao dva gola, uključujući odlučujući na isteku prvog poluvremena, Forest je gospodario terenom, a pritom je Dan Ndoje dao gol na debiju, iskoristivši centaršut Morgana Gibsa-Vajta.

Brentford, pod novim trenerom Kitom Endruzom, bio je oslabljen odlascima ključnih igrača poput Brajana Mbeuma i Kristijana Norgarda, a jedini gol za goste postigao je Igor Tijago iz penala u finišu utakmice, što je bilo nedovoljno ni za pomisao o preokretu.

S druge strane, na Stamford Bridžu, Čelsi je razočarao svoje navijače, ne uspevši da probije čvrstu odbranu Kristal Palasa, uprkos 70% poseda lopte i 19 udaraca ka golu.

Ebereči Eze je za goste dao pogodak, i to iz slobodnog udarca, ali je on poništen zbog kontroverzne VAR odluke.

Naime, odlučeno je da je "kapiten Mark Gehi bio preblizu Čelsijevom živom zidu", pa je stoga poništen gol iz slobodnjaka.

Ezeov gol iz slobodnog udarca se nije važio jer je kapiten Palasa bio manje od jednog metra od odbrambenog živog zida Čelsija, čime je prekršio Pravilo 13.

Ovo pravilo zahteva od napadača da ostanu na udaljenosti od najmanje jednog metar od zida koji čine tri ili više odbrambenih igrača, i toliko moraju da budu udaljeni sve dok lopta ne postane "živa". Kazna za ovaj prekštaj je indirektan slobodan udarac za rivala, u ovom slučaju Čelsi.

I, dok su domaćini propustili nekoliko ozbiljnih prilika, uključujući promašaj Andreja Santosa u nadoknadi vremena, i gosti su imali svoje (čak 13 šuteva), pokazavši opet da i u novoj sezoni mogu da pomrse konce i moćnijima od sebe.

