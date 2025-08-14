"NISMO ZASLUŽILI, TOTENHEM JE!" Luis Enrike nakon osvajanja Superkupa Evrope sa PSŽ-om

Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je da je klub iz Pariza srećno osvojio Superkup Evrope i dodao da su igrači aktuelnog evropskog šampiona verovali u pobedu do poslednjeg minuta.

FOTO: AP/Tanjug

Fudbaleri PSŽ-a su u sredu u Udinama posle boljeg izvođenja penala savladali Totenhem ukupnim rezultatom 6:5.

Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 2:2. Totenhem je do 85. minuta vodio 2:0, ali je PSŽ u finišu izjednačio na 2:2 i posle boljeg izvođenja penala stigao je do trofeja Superkupa.

- Smatram da je Totenhem trebalo da pobedi. Prvih 80 minuta to nismo zaslužili. Oni su u formi, treniraju šest nedelja, odigrali su sjajnu utakmicu. Mi treniramo tek šest dana i imali smo puno sreće. Igrači su verovali do poslednjeg minuta - izjavio je Enrike, preneli su britanski mediji.

On je istakao da fudbaleri PSŽ-a još nisu dostigli željenu formu.

- Ponekad je fudbal nepravedan. U poslednjih 10 minuta imali smo neverovatnu sreću. Igrači, stručni štab i navijači su verovali do kraja. Ovaj sport je nepredvidiv i sreća nas je ovog puta pogledala - istakao je Enrike.

Fudbaleri Totenhema su prošle sezone trijumfovali u Ligi Evrope, dok je PSŽ osvojio trofej Lige šampiona.

