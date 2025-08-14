"NISMO ZASLUŽILI, TOTENHEM JE!" Luis Enrike nakon osvajanja Superkupa Evrope sa PSŽ-om
Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je da je klub iz Pariza srećno osvojio Superkup Evrope i dodao da su igrači aktuelnog evropskog šampiona verovali u pobedu do poslednjeg minuta.
Fudbaleri PSŽ-a su u sredu u Udinama posle boljeg izvođenja penala savladali Totenhem ukupnim rezultatom 6:5.
Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 2:2. Totenhem je do 85. minuta vodio 2:0, ali je PSŽ u finišu izjednačio na 2:2 i posle boljeg izvođenja penala stigao je do trofeja Superkupa.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Smatram da je Totenhem trebalo da pobedi. Prvih 80 minuta to nismo zaslužili. Oni su u formi, treniraju šest nedelja, odigrali su sjajnu utakmicu. Mi treniramo tek šest dana i imali smo puno sreće. Igrači su verovali do poslednjeg minuta - izjavio je Enrike, preneli su britanski mediji.
On je istakao da fudbaleri PSŽ-a još nisu dostigli željenu formu.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Ponekad je fudbal nepravedan. U poslednjih 10 minuta imali smo neverovatnu sreću. Igrači, stručni štab i navijači su verovali do kraja. Ovaj sport je nepredvidiv i sreća nas je ovog puta pogledala - istakao je Enrike.
Fudbaleri Totenhema su prošle sezone trijumfovali u Ligi Evrope, dok je PSŽ osvojio trofej Lige šampiona.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
MATIJA POPOVIĆ I PARTIZAN: Šta je problem i gde je zapelo?
14. 08. 2025. u 08:38
BLAGOJEVIĆ VERUJE U PROLAZ: Došli smo bez bele zastave, nismo stava da smo prežaljeni
13. 08. 2025. u 21:14
UEFA STRAŠNO KAZNILA PARTIZAN! Najnovije vesti iz Niona šokirale crno-bele
13. 08. 2025. u 13:49
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)