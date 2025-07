TUGA: Umro 16-godišnji sin legendarnog fudbalera, njihov poslednji video snimak pogađa pravo u srce

O ex-goleiro Júlio Sérgio bicampeão brasileiro pelo Santos (2002 e 2004) teve uma atitude gigante ao raspar o cabelo junto do filho de 15 anos, que luta contra um tumor no cérebro.



Toda força do mundo, Enzo. ❤️ pic.twitter.com/IXjVtweHWN — Comando Santista (@ComandoSantista) July 18, 2025