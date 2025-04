"MORAM DA NAGLASIM DA NEMAM NIKAKAV SUKOB SA NJIM!" Blagojević o odstranjivanju Nemanje Nikolića iz prvog tima Partizana

Trener Partizana Srđan Blagojević je govorio o fudbalerima Partizana – Nemanji Nikoliću i Đorđu Jovanoviću koje je odstranio iz prvog tima do kraja šampionata.

Nikolić je ove sezone igrao fenomenalno, postigao je mnogo bitnih golova za crno-bele, a i jedan je od najvećih ljubimaca navijača.

Blagojević je pred duel Partizana sa OFK Beogradom upitan o situaciji sa dva napadača.

- U principu ne čitam medije, ali vidim da se povela polemika vezano za to. Nemanja je neko ko je ostavio dubok, i ko još odtavlja dubok trag u Partizanu. Odigrao je više od 100 utakmica, 20 golova i isto toliko asistencija i to nije sporno. Početkom ove polusezone kada je počeo naš rad imao je ozbiljan učinak, pomogao je i klubu i meni i sebi i timu, ja sam mu ba tome izuzetno zahvalan. Te golove i asistencije postigao je zahvaljujući velikoj motivaciji i predanom radu. Bez sumnje bih voleo da takvog motivisanog, spremnog i angažovanog Takija vidim i sada, ali nažalost to nije tako. Kada je njegova motivacija i spremnost u pitanju, zašto je to tako, ja to ne bih komentarisao, ali ako bude on hteo, možete njega pitati - rekao je Blagojević i nastavio:

- Razgovarao sam mnogo puta. Između ostalog, došli smo do zaključka da on u ovom momentu nije spreman da odgovori zahtevima, ne samo utakmica, već i trenažnog procesa i kao zajednički zaključak došli smo do toga da trenira odvojeno.

Napomenuo je Blagojević da nema lični sukob sa Nikolićem.

- Moram da naglasim da nemam nikakav sukob sa njim, imamo jako korektan odnos. Kao čovek i kao trener sam uvek spreman da razumem mlade ljude, mlade sportiste i jasno mi je da često imaju neke probleme i neke muke, ali isto tako bilo kakve probleme ili šta god da je u pitanju moramo da budemo maksimalno profesionalni. Jedina nesuglasica između mene i njih jeste što na to pitanje imamo različiti stav, kako treba da se ponašamo u situacijama kada smo nezadovoljni.

