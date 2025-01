IGRAČI PARTIZANA SLOŽNI: Vukotić i Kovač istakli samo jednu stvar pred nastavak Superlige Srbije

Start prolećnog dela Superlige Srbije za fudbalere Partizana počinje u subotu, 1. februara, kada u Humsku stiže subotički Spartak, a u Sportskom centru u Zemunu crno-beli su održali "druženje sa medijima".

FOTO: FK Partizan

Ovaj događaj bio je prilika da igrači trenera Srđana Blagojevića pred novinarima sumiraju utiske sa priprema u Antaliji i iznesu očekivanja uoči nastavka sezone.

- Novi trener je doneo nove zahteve i mi igrači se trudimo da ih usvojimo što je pre moguće. Na priprema se videlo da smo u dobroj meri u tome uspeli i sada nas očekuju provere kroz takmičarske mečeve. Verujem da će to iz utakmice u utakmicu biti sve bolje i bolje, da ćemo kroz pas igru koju forsiramo uspeti da ostvarimo i dobar rezultat, a na tom putu je veoma važno da već u subotu ostvarimo trijumf, jer bi tada sve bilo mnogo lakše – rekao je Stefan Kovač.

On je prokomentarsiao svoj gol protiv Jagelonije, ali je u prvi plan stavio ekipu.



- Uvek je lepo kada date gol, ali mislim da je cela ekipa odigrala dobar meč, gde pre svega mislim na prvo poluvreme. To je ono kako bi trebalo da izgledamo i trudićemo se da budemo sve bolji.

Jedno od najzvučnijih pojačanja zimskog prelaznog roka Milan Vukotić takođe je sumirao pripreme u Turskoj.

- Radili smo dobro, mislim da je u ovom trenutku sve na sjajnom nivou, a nadam se da ću moći da pomognem ekipi. Volim da igram pod pritiskom, to me čini još boljim i gura me da napredujem. Sviđa mi se stil igre koji neguje trener Blagojević, volim da kroz pas osvajam prostor i kako vreme bude prolazilo naša igra će sve više dolaziti do izražaja – istakao je Vukotić.

Partizan u prolećni deo sezone ulazi sa druge pozicije na tabeli sa 41 bodom, čak 17 manje od lidera šampionata Crvene zvezde.

