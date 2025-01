ŠEST PUTA “M” ZA BESKRAJNU SREĆU : Dostojno brane čast srpskog fudbala na tlu Amerike

- Nekada poznat kao intelektualac, fudbalski Mocart u kopačkama i sjajan vezni igrač, harizmu maestra sa loptom, uspešno je preneo i na novu ulogu ambicioznog stručnjaka sa energijom na kojoj mu zavide mnogi. Četrdesetšestogodišnji Marko Mitrović, nekadašnje Zvedino dete, odličan fudbaler i trener koji je pre stalnog angažmana u Fudbalskom savezu SAD, bio pomoćnik Veljku Paunoviću u selekciji Srbije do 20 godina, koja je 2015. osvojila titulu prvaka sveta, sada lagodno uživa u plodovima sopstvenog rada i želje da u stručnom usavršavanju, dosegne vrh fudbalskog Olimpa.

- Veoma sam srećan što sam od Boga nagrađen darom da 23 godine igram fudbal i od toga punih četrnaest, budem profesionalac, živim u četiri različite zemlje, naučim jezike, upoznam kulturu, običaje, tradiciju,mnogo divnih ljudi, a sticajem okolnosti i svoju suprugu, koja je uvek mirna luka svih mojih uspeha - započinje raport iz Čikaga, gde živi sa porodicom, Marko Mitrović, selektor mlade američke fudbalske reprezentacije U23.

- Naravno da uvek može bolje, ali kada se osvrnem na period života dok sam bio igrač, iskreno, izuzetno sam ponosam i neka stečena iskustva, pokušavam da prenesem na svoj sadašnji, trenerski posao i život uopšte - iskren je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, beogradskih klubova Voždovca, Milicionara, Zemuna, Radničkog iz Kragujevca, Budućnosti iz Banatskog Dvora, Smedereva, zrenjaninskog Banata, kao i internacionalac u Mađarskoj, Kazahstanu i Azerbejdžanu.

Jasno iskristalisanom filozofijom, da je u životu najvažnije ne izgubiti sopstveni identitet, trenersku karijeru gradi lagano, korak po korak, uvek spreman za usvajanje novih znanja i iskustava, uz iskrenu ljubav prema poslu kojim se bavi.

- Skoro deceniju i po sam trener, bez slobodnog hoda, uživam u svom poslu i gledam da uz jasne principe maksimalno iskoristim svaki dan - nastavlja stručnjak, koji je nakon trenerskog početka u omladinskom pogonu Crvene zvezde, radio u mladoj reprezentaciji Srbije, MLS-u, Championshipu i svoje umeće oprobao na Svetskom prvenstvu, Olimpijskim igrama u Parizu, Gold Cupu i osvojio U20 World Cup sa Srbijom i Ligu nacija sa reprezentacijom USA.

Edukativno uzdižući brojne mlade fudbalere, koji sada igraju na najvišem nivou i uživajući u svakom treningu, utakmici i iskušenjima, ubeđen je u rezon da je za tim najvažnije da poseduje sopstveni identitet, fizionomiju i stil igre i da kada se sve kockice ovog mozaika slože, uspeh neminovno dođe, nekada pre, a nekada kasnije.

- Naravno da pratim sve tokove srpskog fudbala i drago mi je što su Crvena zvezda i TSC iz Bačke Topole i dalje prisutni na evropskoj sceni - naglašava Marko, uz napomenu da je iz aviona vidljivo da se u Srbiji sada znatno više ulaže u infrastrukturu, grade se novi, moderni stadioni, znatno je manji odliv igrača, a na našim terenima ima interesatninh igrača iz inostranstva. Upoređujući srpski fudbal sa elitnim svetskim i evropskim, smatra da je od velikog značaja što je A selikcija Srbije prisutna na velikim takmičenjima, a i mlađe selekcije ostvaruju zapažene rezultate i da su pozitivne stvari, to što postoje jasni ciljevi, strategija i proces, bez kojih jednostavno ne može da se ide napred, ka fudbalskoj eliti.

- Maksimalno sam fokusiran ka sopstvenim obavezama i zadacima, a lagodnost mi pričinjava oreol učesnika Olimpijskih igara u Parizu, koji je sam po sebi ogroman pijedestal počasti, jer nije mala stvar ostvariti dečački san i biti učesnik Olimpijade i pored toga još predstavljati zemlju, kao što je Amerika - nastavlja selektor U 23 nacionalnog tima SAD, ističući da je zadovoljan igrama svog tima, koji je u Parizu rezultatski mogao i vise od četvrtine finala.

- Generalno sam zadovoljan, prezentovali smo moderan, totalni fudbal, a raduje me i to što na veliku scenu stupa nova generacija talentovanih igrača, koji se već pripremaju za nove Olimpijske igre, ali pre toga očekuje nas Svetsko prvenstvo ove godine za igrače do 20 godina.

Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu, itekako su ponosni na činjenicu da se mladi i talentovani američki fudbaleri sve bolje uklapaju u evropske ekipe i da svi seniorski

PORODICA ATOMSKI IZVOR POZITIVNE ENERGIJE

Supruga Marija, ćerka Mia i sinovi Mitar i Matija, čvrst su oslonac zadovoljstva življenja i kako sam kaže, atomski izvor pozitivne energije, koju neosporno poseduje, uz želju da je prenese mladim igračima, koji ga sa velikim poštovanjem slušaju i upijaju svaku njegovu reč.

reprezentativci USA, igraju u najjačim ligama sveta, a mladi igrači svoje karijere grade na tlu Evrope i u klubovima za koje nastupaju, imaju zapažene uloge. - To značajno olakšava posao i meni kao selektoru, mladi igrači su non stop na radaru i nema preterane slave sa jakim udarima u glavu, mora da se kvalitetno radi i trenira - dodaje popularni Mister odajući tajnu da je presudno u radu sa talentovanim mladim fudbalerima, da se pravovremeno prepozna njihov potencija i poseban kvalitet.

- Dragulj svih napora je kada svoj talenat konvertuju u seniorskom fudbalu,izgrade se kao ličnosti na terenu, ali i van njega, uz naravno strpljenje, jer je proces stasavanja izuzetno ozbiljan i opipljiv - dodaje, uz naglasak da je humani zadatak i izazov trenera, da model igre formira, kako bi se pomoglo mladim igračima, a ne njegovoj ličnoj promociji.

KAO BRAĆA ZAUVEK Marko Mitrović i Veljko Paunović, nakon sjajnog trenesrkog uspeha sa mladom selekcijom Srbije, zajedno su svoje vizije četiri godine ostvarivali u Čikago Fajeru, u Američkoj profesionalnoj fudbalskoj ligi MLS, a radili su zajedno i u engleskom drugoligašu Redingu.



Da je fudbal, osim zabave i užitka, postao i ozbiljna naučna transferzala, slaže se Marko Mitrović, koji uspešno savladava sve prepreke i zamke trenerskog zanata i maksimalno fokusiran, spreman je za nove nivoe igre i nadmetanja.

- Život je non stop borba i prilagođavanje, tog principa pridržavamo se moja porodica i ja, navikli smo se već na život u Americi, gde smo od prvog dana izuzetno lepo primljeni i to nam je olakšalo proces prolagođavanja u Čikagu, u kojem je puno Srba, naših crkvi, prodavnica, restorana i često imaš osećaj kao da si u Srbiji - zaključuje ambiciozni stručnjak koji svoje ambicije i planove, isključivo vezuje za saradnju sa Fudbalskim savezom Amerike.