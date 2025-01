KAKVO POJAČANJE! Evo koga je Partizan doveo iz inostranstva

Nova uprava, istina privremena, prilično "osvežava" igrački kadar FK Partizan.

FOTO: FK Partizan

Fudbalski klub Partizan se danas tim povodom oglasio, i to na sledeći način:

"Sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da je postignut dogovor sa nemačkim klubom VfB Štutgart o jednogodišnjoj pozajmici mladog reprezentativca Srbije Jovana Miloševića.

Uprava oduševljena

- Jovan Milošević je jedan od najperspektivnijih mladih igrača u srpskom fudbalu i generalno u svom uzrastu u Evropi. Iako ima samo devetnaest godina, već poseduje zavidno međunarodno iskustvo nastupajući za Šttugart i Sent Galen, gde je takođe bio na pozajmici. Igrač njegovih karakteristika je potreban Partizanu, jer smo deficitarni na toj poziciji, i mogu reći da očekujemo da donese značajan doprinos ekipi već ove sezone. Za Jovana su se interesovali mnogi klubovi, ali presudila je naša odlučnost da ga dovedemo, kao i njegova ogromna želja da zaigra za Partizan i ostvari svoj dečački san. Sa naše strane, pružićemo mu punu podršku kako bi razvio svoj puni potencijal, što će biti od koristi ne samo za nas, već i za srpski fudbal - izjavio je Danko Lazović, član Radne grupe FK Partizan.

Jovan Milošević na stadionu Partizana u Humskoj / FOTO: FK Partizan

Ko je Jovan Milošević?

Jovan Milošević, rođen 31. jula 2005. godine, igra na poziciji napadača. Bio je najbolji strelac Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina 2022. godine, postigavši pet golova na pet utakmica, uključujući po jedan gol u svakom meču u kojem je igrao. Njegove sjajne partije pomogle su Srbiji da stigne do polufinala tog takmičenja. Tokom karijere, Milošević je nastupao za Vojvodinu, Štutgart i Sent Galen", ističu crno-beli.

