TRENER PARTIZANA OTKRIO: Evo od čega zavisi hoće li biti pojačanja ove zime

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da on i stručni štab "crno-belih" imaju jasnu viziju o tome kako da unaprede ekipu u narednom periodu.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ





- Došli smo na 19 stepeni, lepo vreme, teren fenomenalan. Imamo sve uslove da odradimo dobar trenažni proces i ne sumnjamo da će tako i biti. Ulazimo u klasičan trenažni proces, biće i duplih treninga, biće i po jedan dnevno, biće i relaksacije, biće i utakmica", rekao je Blagojević, prenosi klupski sajt.

- On je naveo da je najveći izazov stručnog štaba i igrača je da pripreme prođu kako treba i da bude maksimalno iskorišćen svaki minut i prostor za napredak.

- Imali smo vremena, i ja i stručni štab da analiziramo igru Partizana u nekom prethodnom periodu. Dobili smo jasnu sliku kako je to izgledalo i jasnu viziju koje su to dobre stvari koje treba zadržati i koje su to loše stvari koje po našem mišljenju treba promeniti i ispraviti. Imali smo juče i sastanak sa igračima gde se upravo taj segment prezentovao celom igračkom kadru i pokazane su im upravo te stvari koje sada spominjemo, dodao je trener Partizana.



Blagojević je poručio da se od Partizana traže rezultati i da će se svi truditi da budu veoma produktivni.

- Dijagnoza postojećeg stanja, počeli smo konkretno da radimo na korekciji tih stvari i očekujem da vremenom napredujemo. Nemamo mnogo vremena, ekipa i prvenstvo ne mogu da čekaju", izjavio je Blagojević.

Trener Partizana je rekao da svakodnevno razgovara sa članovima uprave kluba Dankom Lazovićem i Predragom Mijatovićem o potencijalnim pojačanjima.

- Naravno da zavisimo dosta od finansijske konstrukcije i eventualnih odlazaka koji bi otvorili prostor za dejstvo u prelaznom roku. Isto tako kada su i odlasci u pitanju, sve je otvoreno. Prelazni rok je takav da se u svakom danu, da budem precizniji u svakom satu dešavaju pomaci tako da siguran sam da će biti i dolazaka i odlazaka. Učinićemo sve što je u našoj moći da na kraju ne budemo slabiji već kompaktniji i jači nego što smo bili u prethodnom periodu, izjavio je Blagojević.

Partizan će prvi meč na pripremama u Antaliji igrati 15. januara protiv Debrecina.