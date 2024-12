"ON SIGURNO NE IDE": Terzić govorio o prelaznoim roku, pa otkrio koji fudbaler ostaje na Marakani

FK Crvena zvezda je održao veliku konferenciju za medije koja je bila posvećena rekapitulaciji 2024. godine, a tom prilikom, u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", pored generalnog direktora, Zvezdana Terzića, bili su prisutni i predsednik kluba Svetozar Mijailović, kao i menadžment crveno-belih. Terzić se ovom prilikom dotakao i prelaznog roka.

FOTO: FK Crvena zvezda

Terzić je rekao da odlasak Hvanga ne može da se smatra greškom, a takođe je dodao i da neće biti odlazaka ni dolazaka u januaru.

- Odlazak Hvanga nije greška, kada je došao u Zvezdu je insistirao da se stavi klauzula kada dobije određenu svotu novca od budućeg kluba. On je samo aktivirao svoju izlaznu klauzulu na 7.500.000 evra. Napravili smo dogovor sa PSV-om na njegov zahtev, pokušavali smo da odgovorimo od te klauzule, bez obzira na njegovo zadovoljstvo bitisanjem u Zvezdi, želeo je da se okuša u boljem takmičenju, njegov cilj je engleska Premijer liga i misli da će mu biti lakše preko Holandija. Retko kvalitetan čovek i igrač, želimo da svi u budućnosti žele da budu poput njega. Žao nam je što se sada završava polusezona, ne možemo mi sve da dovedemo u maju, junu, tako da Radonjić, Krunić i Silas su došli posle priprema, u smiraj prelaznog roka, trebalo im je vremena da se spreme, uigraju. Videli ste razliku sada na kraju polusezone i na početku. To je sudbina Zvezde, ne možemo novcem da pariramo drugima na tržištu, ali mislim da sada imamo tim formiran, ne verujem da će biti dolazaka i odlazaka u prelaznom roku, možda ode Điga za kojeg je najveće interesovanje, sprema se kvalitetna zamena. Želimo da prihodujemo novac od transfera igrača. Moramo to da investiramo na pametan način, zahvaljujući Marinu i Mrkelu to dobro radimo, zahvaljujući njima Zvezda iz godine u godinu je tim sve jači i jači na terenu, a od prodaje i kupovine igrača živimo kao pravi evropski klub.

Terzić je dodao da je prelazni rok živa stvar i da se nikad ne zna da li neko može da ode, ali da postoje igrači koji nikako neće otići.

- Pa jedan igrač koji ne može da ima je Mića Ivanić, nama je prioritet svih prioriteta da ne sme da ide. On je 1993. godište, te pare što bismo dobili od njega, svaki klub bi dobio profit od njega, treba da bude stub ekipe, da ovi mladi igrači od njega uče, imidž je Zvezde da najbolji igrači karijeru završavaju u Zvezdi.

Na kraju je istakao da se Zvezdi ne žuri.

- Najveća interesovanja su za Maksimovića, Đigu i Endiajea, imamo ponude, ali smo daleko od realizacije odlazaka. Finansijski smo stabilni, posle ćemo govoriti o tom delu, što se tiče želja igrača, vodićemo računa i o tom delu. Sportski sektor ima spremna rešenja koja će biti bolja od onih koji odlaze.

Zvezda će se dodatno izjasniti po pitanju Silasa.

- Imamo pravo po ugovoru da se izjasnimo za Silasa do kraja maja. Razmišljamo o otkupu njegovog ugovora.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

