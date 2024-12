UKOR ZA NENADA LALATOVIĆA: Vojvodina pokrenula disciplinski postupak protiv trenera

Fudbalski klub Vojvodina osudio je danas ponašanje svog trenera Nenada Lalatovića koji se verbalno sukobio sa kolegom iz Radničkog 1923 Feđom Dudićem posle prvenstvene utakmice i pokrenuo je disciplinski postupak protiv njega, a disciplinske organe domaćeg fudbala pozvao je da utvrde istinu.

FOTO: M. Vukadinović

"Bez i najmanje želje da umanjimo bilo čiju odgovornost ili da na bilo koji način opravdamo ponašanje trenera Lalatovića, koje je bilo u potpunoj suprotnosti sa vrednostima, renomeom i ugledom FK Vojvodina, želimo da podsetimo da je do verbalnog sukoba dvojice trenera došlo još dok je meč trajao (u 70. minutu), i da je nastavljen i u tunelu prema svlačionicama i to van oka kamere. Šta je i da li je neko od dvojice trenera tom prilikom uvredljivo izgovorio, to treba da utvrde disciplinski organi i Lige i Saveza", navodi se u saopštenju Vojvodine.

Vojvodina je u subotu u Novom Sadu sa 3:2 pobedila Radnički 1923, a na konferenciji za novinare došlo je do sukoba, kada su obojica trenera razmenila teške uvrede. Prisutni u sali su se umešali i sprečili da dođe do fizičkog sukoba.

"Mi smo, kao klub, na raspolaganju kako bismo pomogli da se utvrdi cela istina, a koliko smo odlučni u nameri da se stvari izvedu na čistac svedoči i to što su disciplinski organi kluba pokrenuli postupak protiv šefa stručnog štaba našeg tima Nenada Lalatovića, u želji da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Bez obzira na uzrok sukoba, neophodno je da svi predstavnici kluba budu dostojanstveni, da se ponašaju gospodski i da uvek budu primer mladim ljudima koji se na njih ugledaju", piše u saopštenju.

Novosadski klub ocenio je da je incident bacio senku na fudbal koji je viđen u subotu na stadionu "Karađorđe", ali i da je skrenuo pažnju sa svega dobrog što je rukovodstvo učinilo da Vojvodinu vrati u Evropu.

"Učinjeno je mnogo toga – FK Vojvodina je trenutno jedan od dva ili tri finansijski najstabilnija fudbalska kluba u Srbiji, iza nas nema afera i kao takva sredina već smo prepoznati širom Evrope. Cilj nam je da tako i ostane, ali i da se unapređujemo kao organizacija u svakom pogledu", dodaje se.

Vojvodina je navela da uvek sa uvažavanjem i tradicionalnim gostoprimstvom dočekuje svakog sportskog rivala i da će tako uvek biti.

"Na kraju, naglašavamo da verbalni sukob dvojice trenera nije i ne može da ugrozi prijateljske odnose FK Vojvodina i FK Radnički 1923", piše u saopštenju.

