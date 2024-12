"AKO TREBA DA GINEM, GINUĆU SA DECOM PARTIZANA!" Trener crno-belih pred meč sa Radničkim iz Niša

Marko Jovanović, privremeni trener Partizana, govorio je na konferenciji za medije pred duel protiv Radničkog iz Niša u 20. kolu Superlige Srbije.

Fudbaleri Partizana će u subotu od 16 časova gostovati Radničkom u Nišu u 20. kolu SLS. Ova dva kluba igrala su 4. decembra na stadionu u Humskoj u zaostaloj utakmici petog kola SLS, a Partizan je slavio sa 3:1.

- Drugi put igramo, prva utakmica je bila teška. Imaju odličnog trenera, koji radi dobar posao. Već su svima glave na odmorima, ali ja sam zahtevao od mojih igrača maksimalni fokus. Ni mi nismo u nekoj pozitivnoj seriji u rezultata, tako da ćemo dati maksimum da sezonu dobro završimo. Igrači su umorni, imamo problema sa virusima i povredama, gledamo da se oporavimo, da bi utakmicu dočekali što spremniji - naveo je privremeni trener Partizana.

Jovanović je naglasio da je pokušao da objasni fudbalerima Partizana da moraju da budu odgovorni i svesni kluba za koji igraju.

- Nemaju svi privilegiju da igraju u Partizanu. Pravili smo kikseve, uvek neka borba, ali oni su profesionalci, igraju za veliki klub... Izgubi se, odigra se nerešeno, ali moramo da se dižemo, pokažemo pozitivnu energiju i to ostavimo iza nas. Nakon teške polu-sezone u kojoj smo imali neprijatne rezultate, ja sam treći trener, nije ni njima lako. Ali najbitnije je da se bore do kraja i sezonu privedu kraju kako bi trebalo - naglasio je Jovanović.

On je podsetio da je Savo Milošević pre dve nedelje neočekivano podneo ostavku na mesto trenera Partizana.

- Kada je Savo podneo ostavku istog dana smo imali sastanak gde nam je saopšteno da mi ostajemo. Prvo dve utakmice, pa smo dobili poverenje da ostanemo do kraja. Zateklo me, ali znam kako Partizan funkcioniše. Teško je na svim frontovima i vodio sam se time da igrački ne možemo puno da promenimo, ali da im damo neku energiju to možemo. Imali smo dosta povreda kod igrača koje nam znače, kao što su Jovanović i Zahid. Dosta sam naučio iz ovoga, ali kao što nisam mislio ništa za sebe nakon prve dve pobede, tako ni sada nisam psihički pao nakon ovih poraza. Svestan sam da moramo ići na pobedu, jer sve drugo je neuspeh - rekao je Jovanović.

On je potom objasnio situaciju sa mladim igračima "crno-belih".

- Kada smo pozvani na prvi sastanak sa upravom, tražio sam Mijatovića i Lazovića da Ugrišića i Jankovića prebacim u prvi tim, iako su omladinci imali važne utakmice u tom trenutku. Pitali su me što njih dvojica, ali odgovorio sam da ih pratim celu sezonu, da sam gledao njihove utakmice i na Jutjubu. Oni su najviše pokazali, tu ima i drugih igrača koji su pokazali, ali su povređeni, pa nisu pozvani. Njih dvojicu sam video kao lidere svoje generacije i na poslednjoj utakmici protiv Hrvatske bili su najbolji. Ja sam dete ovog kluba, znam koliko je Partizanu potrebno da imaju mlade igrače. Procenio sam da je to taj trenutak i zahvalan sam na njihovom odnosu - rekao je Jovanović.

Naravno ne možemo očekivati od njih da prave neverovatnu razliku, ali oni su moje poverenje opravdali, dodao je Jovanović.

- Nisam imao pritisak niti bilo šta što bi me poremetilo ili da me od te ideje odvrati. To je samo moja odluka, naravno zajednički sa štabom, jer želim da pokažem javnosti da imamo talentovanu decu. Jeste težak trenutak, ali kada ćemo dati šansu ako ne sada. Kada je Zvezda odmakla, a siguran sam da će neko od njih vrlo brzo otići odavde i imam informacije da neke prate ozbiljniji klubovi. Partizan ne može bez svoje dece, uvek ih moraju imati, kako na terenu tako i na klupi. Ako treba da ginem, ja ću ginuti sa decom Partizana. Upravi se ta ideja svidela, u Nišu će deca opet igrati, prvo što zaslužuju, drugo što su naša deca, a treće skraćen nam je roster i nemamo igrača koliko neki drugi klubovi - zaključio je Jovanović.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli SLS sa 38 bodova.

