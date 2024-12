OGLASIO SE SAVO MILOŠEVIĆ, PRVI PUT OD ODLASKA IZ HUMSKE! Evo šta je rekao o raskidu ugovora sa Partizanom

KAO bomba je odjeknula vest pre nekoliko dana da Savo Milošević nije više trener Partizana.

Na kraju su se crno-beli i legenda srpskog fudbala sporazumno rastali, a sada se prvi put oglasio u javnosti povodom neočekivane ostavke na klupi crno-belih.

- Problem je bio Marko Kerkez, koji je sticajem okolonosti ušao u poslednjih pola sata meča. Odluka kluba je bila posle te utakmice da ne mogu da računam na Kerkeza na sledećim utakmicama zbog načina na koji je doveden, zbog određene grupe navijača koja je radila na njegovom dolasku, to ne znam. Ja sam pitao pre dva meseca na koje igrače mogu da računam, nisam dobio negativan odgovor za Kerkeza. Generalni plan je bio da rešimo najveće plate pet-šest igrača i da istovremeno počnemo sa podmlađivanjem tima - rekao je Milošević za TV Una.

Nastavio je u istom tonu.

- Ovo je bilo nešto što se desilo instant, ja potpuno razumem strategiju kluba, mnogo ljudi se menja, razumem ideju kluba da raskrsti sa stvarima u prošlosti, nisam se složio sa tajmingom i načinom. Ja bih trebao da uđem u svlačionicu i saopštim to Kerkezu, da na njega ne mogu da računam, to ruši moj integritet. Problem koji se desio, to saopštenje koje smo zajednički napravili, jeste jedina istina.

Nije završio svoje izlaganje:

- Ja bih hteo da razjasnim, ne poznajem malog Marka. On se izborio da bude na klupi. Svojim radom i kvalitetom zaslužio je da uđe. Moje odluke se odnose na kvalitet i rad igrača, ne zalazim u to ko je i kako dovođen. Moj posao je da obezbedim što bolju ekipu. To što se Kerkez izborio jeste svojim zalaganjem. Ja nisam imao srca da kažem tom momku da više nije u konkurenciji i to preko noći. Mislim da je to elementarna stvar, tako se štiti integritet trenerskog posla i zanata. Imamo neke crvene linije, preko kojih ne može da se ide. Ako ne želiš sebe da zaštitiš, bićeš potrošna roba.

Da li se klupsko rukovodstvo mešalo u sastavljanje tima mimo ovog slučaja?

- Ovo je bila jedina situacija, koja je specifična. Ni na koji način se nisu mešali ni direktor, niti nova uprava. Na kraju krajeva, to ne bih ni dozvolio i oni to znaju. Ne mislim da je bila ideja ni Peđe Mijatovića, ni Danka Lazovića da se mešaju u stručne poslove. Prosto se desila situacija koja je specifična i koju nismo rešili onako kako bi trebalo. Iz mog ugla sve to izgleda na jedan način, iz njihovog na drugi.

Na pitanje da li je taj jaz bio baš toliko nepremostiv.

- Ako sam ja morao da ga premostim do srede, a u ponedeljak je trebalo da sve to saopštim ekipi, onda nisam mogao. Nisam bio spreman da sve to kažem ni ekipi, ni Kerkezu, jer to nisu zaslužili.

O prijateljstvu sa Lazovićem i Mijatovićem.

- Oni su i dalje moji prijatelji, ja ih tako smatram. Verujem da će vam i oni reći isto. Imam svoje mišljenje, oni svoje i ne moraju da se poklapaju. Apsolutno razumem smer u kojem je krenuo klub. Taj put je težak i komplikovan i biće dosta muke. I za to kapa dole novoj upravi. Delimično se ne slažem oko načina i neke brzine kojom mogu stvari da se rade u ovoj državi i nadam se da će to shvatiti kao moj dobronamerni savet.

