REPREZENTACIJA JE SVETINJA: Slavni fudbaler bez dlake na jeziku

JOŠ malo pa će mu 40 leta, a legendarni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo je na ceremoniji koju je organizovao Fudbalski savez njegove rodne zemlje pričao o 216 utakmica u kojima je nastupao za nacionalni seniorski tim.

Profimedia

- Kada sam sa 18 godina ulazio u državni tim, sanjao sam samo da debitujem. Onda kada sam stigao do 25. Ili 50. utakmice, što je samo po sebi važno svim igračima, rekli su mi, zašto ne probaš da doguraš do stotke? Lepa, okrugla brojka, tri cifre. Onda sam počeo da mislim, zašto ne 150 ili 200? Za mene je to sjajan osećaj - pričao je Ronaldo na svečanosti na kojoj je dobio i plaketu.

Jedan od snova koje možda i neće dosanjati je 1.000 golova u takmičarskim mečevima u prebogatoj karijeri, a do sada ih je dao 769 u dresovima svih klubova i 133 u reprezentaciji, pa je sada na "koti" 902.

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku da baš ovde kažem svim saigračima u reprezentaciji: posle svih osvojenih titula, Liga šampiona, Zlatnih lopti, posle toliko utakmica za tolike klubove, niko ne može da me ubedi da postoji nešto lepše od igranja za reprezentaciju svoje zemlje. Kad predstavljaš celu zemlju, celu kulturu, tvoju decu, tvoju majku, tvog oca, tvoje prijatelje. Zato sam često razočaran nekim igračima koji ne žele da igraju za državni tim. Vreme brzo prolazi, a nema ničeg lepšeg od igranja - zaključio je Ronaldo.

