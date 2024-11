PODELA BODOVA NA "OSTRVU" U DERBIJU KOLA: Edegard se vratio na teren i odmah asistirao ali to nije bilo dovoljno za tri boda Arsenala

Fudbaleri Čelsija i Arsenala odigrali su meč bez pobednika u okviru 11. kola Premijer lige, 1:1.

FOTO: AP/Tanjug

Tokom prvog poluvremena viđen je sjajan fudbal, Čelsi je pretio, imao bolje šanse, međutim jedini pogodak u tom delu igre viđen je u njihovom golu. Kai Haverc je u 32. minutu pogodio, ali je taj gol poništen zbog ofsajda i to nakon VAR intervencije.

U preostalih 45 minuta nije bilo pregršt šansi kao u prvom delu igre, ali su viđena dva pogotka.

Martineli je matirao Sančeza na asistenciju Edegarda koji se nakon nakon povrede i pauze od skoro dva meseca vratio na teren.

Samo 10 minuta je trajala radost "tobdžija" zato što je Pedro Neto savladao Raju i doneo radost "plavcima".

Do kraja susreta i jedni i drugi su pokušavali da dođu do drugog pogotka i pobede ali im to nije pošlo za "nogom".

Najbolju šansu je u petom minutu nadoknade meča imao Trosar. On je nakon centaršuta u petercu stigao prvi do lopte međutim loše je zahvatio loptu i ona je pruzujala pokraj desne stative.

Čelsi je nakon 11 odigranih kola u Premijer ligi treći na tabeli sa 19 bodova, dok je Arsenal četvrti sa istim brojem bodova.

