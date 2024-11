"NE ŽELIM DA PLAČEM, ALI..." Haos u Hrvatskoj, Đenaro Gatuzo besan zbog suđenja protiv Istre

TRENER Hajduka iz Splita Đenaro Gatuzo vidno je bio nezadovoljan sudijskim odlukama na duelu protiv Istre.

Foto: EPA

Splićani nisu iskoristili kiks Dinama koji je remizirao sa Goricom 2:2, te je protiv Istre odigrao na Poljudu 1:1.

Nakon meča Gatuzo nije krio nezadovoljstvo zbog suđenja.

- Znali smo da nas čeka teška utakmica, kao što sam naglasio u najavi. Istra napada u dubinu, igra na brzinu. Moja ekipa je odigrala dobru utakmicu. Ne volim da pričam o sudijama, normalno je da oni greše, kao i mi treneri, i igrači, ali… Ne mogu da shvatim da je u prvih 20 minuta svirano 15 prekršaja, a tek tada se dodelio prvi žuti karton. Nije mi jasno kako se nije sviralo očigledno povlačenje za dres Darija Melnjaka. Nakon utakmice četvrti sudija i VAR sudija su mi rekli da je za njih to penal. Fudbal je spektakl, ovo su odluke protiv fudbala i 25.000 naših navijača. Hajduk kao veliki klub zaslužuje poštovanje. Pitao sam glavnog sudiju zašto nije penal, on to nije znao dami objasni - rekao je Gatuzo.

Nedosuđen jedanaesterac ga je prilično zaboleo.

- Ne želim da plačem. Ali, penal na Melnjaku je čist. Četvrti sudija mu kaže da ide da gleda, zove ga VAR… Ne želim da verujem da postoje ljudi koji žele da naštete klubu. Idemo dalje.

Hajduk, koji 19 godina nije osvojio titulu je prvi na tabeli sa 28 bodova, četiri više od Dinama i Rijeke koja ima utakmicu manje.

- Ne treba da gledamo tabelu. Dinamo je nakon pobede i četiri gola u Ligi šampiona u Velikoj Gorici odigrao 2:2. HNL je težak. Tereni za igru nisu perfektni. Istru je lagano za pročitati, treba trčati celu utakmicu. Veoma su brzi, igraju čoveka na celom terenu.

