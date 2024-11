"ILI ĆEŠ ODMAH DOĆI ILI...": Amorim otvorio dušu

Portugalski tener Ruben Amorim u petak zvanično postao novi glavni trener "crvenih đavola", koje će preuzeti 11. novembra.

Foto: Profimedia

- Garantujem da nijedan navijač Sportinga nije želeo više od mene da ostanem do kraja sezone, ali to nije bilo moguće. Kada su me kontaktirali iz Junajteda, odmah sam ih pitao mogu li doći na kraju sezone, ali su mi dali ultimatum. Rekli su: "Ili ćeš odmah doći, ili nećeš nikako". Morao sam brzo da odlučim, a pošto sam želeo samo da idem u Junajted, prihvatio sam njihovu ponudu - rekao je Amorim.

Amorim je otkrio kako je došlo do saradnje sa Mančester junatedom i mnoge iznenadio.

- Imao sam brojne ponude u poslednje vreme, ali moja jedina želja bila je da preuzmem Junajted. Govore da sam otišao zbog novca, ali to nije istina. Drugi klubovi su mi nudili tri puta veću platu, ali moj cilj je bio Mančester junajted - rekao je Amorim.

Ruben Amorim će na još dva meča predvoditi Sporting u domaćem prvenstvu, a pred njim je još samo jedan izazov u Ligi šampiona, i to protiv Mančester sitija.

