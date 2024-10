"NAMA JE OVO DERBI!" Savo Milošević pred meč sa "opasnima" u Kupu: Ovo je jedna od najbitnijih utakmica do decembarske pauze!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je danas da će "crno-beli" igrati u najjačem sastavu protiv novosadske Mladosti u 1/16 finala Kupa Srbije.

FOTO: Tanjug/AP

Mladost GAT će sutra od 19 časova u Novom Sadu dočekati Partizan u 1/16 finala Kupa Srbije.

- Ulazimo u seriju da imamo utakmice na svaka 3,4 dana. Stanje u ekipi je dosta dobro. Pobede su uvek najbolji lek i terapija za sve probleme. Ne sme da bude nikakvog opuštanja, jer tek nam dolaze teške utakmice. Jedna od njih je možda i najbitnija do decembarske pauze, a to je sutrašnji meč protiv Mladosti - rekao je Milošević na konferenciji za medije.

On je naveo da se na listi povređenih igrača nalazi jedino Leonard Ovusu.

- Danas ćemo na treningu videti da li će Ovusu biti spreman za meč u Novom Sadu. Svi ostali su dobro. Moram da istaknem dobru atmosferu i energiju na treninzima s obzirom na ove poslednje rezultate - rekao je Milošević.

On je objasnio da je Kup Srbije prioritetno takmičenje za Partizan.

- To se samo po sebi nameće. Zato će i pristup biti maksimalan, igraće prva postava. Prilaz, motiv na utakmici mora da bude maksimalan. To smo i objasnili igračima. Pričaćemo još sa njima, ali ta utakmica jeste prioritet - dodao je trener Partizana.

Milošević se osvrnuo na meč sa Čukaričkim (3:1) u 13. kolu Superlige Srbije.

- Bio sam čvrsto ubeđen da možemo da pobedimo ako malo podignemo igru. To ne mora da se uradi žustro. Znali smo da ćemo dobiti šansu. Pomogli su svi rezervisti i to me raduje jako. Gajas Zahid je doneo dosta toga, to nam je otvorilo dosta stvari kasnije - naveo je Milošević.

On je naveo da je Mladost veoma opasna ekipa:

- Mladost ima velike ambicije u Prvoj ligi Srbije. Ta rasterećenost je opasna. Imaju igrače u ofanzivi koji mogu da igraju u bilo kojoj superligaškoj ekipi, to je realan kvalitet. Ovakve utakmice možemo da prođemo samo ako smo na maksimumu. Svaki protivnik nam je derbi, tako moramo da pristupamo utakmici, s obzirom na sve što se ranije dešavalo - dodao je trener Partizana.

Miralem Sulejmani je imenovan za vršioca dužnosti direktora Omladinske škole Partizana.

- Miralem je jedan od ljudi koji dugoročno treba da rade u klubu. On dolazi iz holadske škole, koju ja najviše volim i mislim da najviše možemo od Holanđana da primenimo. Nadam se da neće ostati samo privremeno ovde, već na duže staze - zaključio je Milošević.

