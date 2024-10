KAKVA BI TO SENZACIJA BILA! Srbija posle remija u Beogradu želi da šokira prvaka Evrope usred Španije

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras od 20.45 časova u Kordobi protiv Španije u četvrtom kolu grupe A4 Lige nacija.

Niko Vilijams i Kosta Nedeljković u duelu na meču Srbija - Španija FOTO: M. Vukadinović

U prvom meču dve selekcije, koji je odigran 5. septembra u Beogradu, nije bilo golova.

Španija se nalazi na prvom mestu na tabeli sa sedam bodova, dok je Srbija treća sa četiri.

"Ne znam da li nas očekuje slična ili ista utakmica kao u Beogradu. To zavisi od terena, od mnogo faktora, ali može da se igra i drugačije, u drugom sistemu, sa drugim zamislima. Svi porede tu utakmicu od pre mesec dana u Beogradu, kada smo odigrali nerešeno. Tačno je da smo mi defanzivno bili dosta dobro organizovani, nekada to radite svesno i to su taktičke zamisli, a nekada radite zbog protivnika. To se desilo u Beogradu, jer je Španija ekipa koja zaista može da dominira u posedu protiv svake ekipe", rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi uoči duela sa Španijom.

Selektor reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je da očekuje tešku utakmicu protiv Srbije.

"Biće teška utakmica, jer je Srbiji potreban dobar rezultat. Svi njihovi igrači igraju u velikim evropskim ligama i već smo mogli da se uverimo u njihov kvalitet. Čeka nas utakmica u kojoj ćemo morati da budemo pametni i da se mnogo žrtvujemo", rekao je selektor aktuelnih evropskih šampiona.

U drugom meču četvrtog kola grupe A4 Lige nacija, selekcija Švajcarske će u Sent Galenu od 20.45 sati dočekati Dansku.

