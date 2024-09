"NOVAK ĐOKOVIĆ JE REKAO..." Dušan Vlahović iskreno o Juventusu i najboljem teniseru svih vremena

Srpski napadač Dušan Vlahović govorio je za "DAZN" o svojoj karijeri, Juventusu, ali i o Novaku Đokoviću.

FOTO: Tanjug/AP

Vlahović je na početku razgovora rekao da se oseća sjajno.

- Osećam se dobro, mogu bolje da se izrazim, ovaj stil igre mi više odgovara. Alegriju sam se uvek stavljao na raspolaganje i uvek sam sa zadovoljstvom radio sve što je tražio od mene. Šta mi Tijago najčešće govori? Odmah mi je progovorio o disciplini: raditi one stvari koje izgledaju jednostavne, a u stvarnosti nisu. Uvek idi u krevet u isto vreme, dobro se odmori, dobro spavaj i pridržavaj se pravilnog režima ishrane - rekao je na početku Vlahović.

Dodao je i da je za njega Juventus više od kluba.

- Juventus je za mene mnogo toga: ponos, pobednički mentalitet, porodica. Ovde je sve drugačije, odgovornost ovog dresa je ogromna - dodao je nekadašnji fudbaler Partizana.

Kada je govorio o mentalnoj pripremi za meč, citirao je Novaka Đokovića.

- Ponekad na terenu, ako se dogode stvari koje nisu kako treba, počnem da budem nervozan. Ali to je nešto što menjam jer je beskorisno. Kao što je Đoković rekao: "Moja najveća sposobnost je da znam kako da izbrišem grešku" rekao je to i Kristijano Ronaldo. Ovo je nešto što mogu poboljšati. Generalno, veoma je važno imati ravnotežu. Nemojte se uzbuđivati kada stvari idu dobro i nemojte se obeshrabriti kada krenu loše. To sam naučio u ovim godinama u Juventusu, jer igranjem na svaka tri dana uvek imate novu šansu. Morate biti konstantni i na vrhu, teško je i nije uvek moguće. Ovde ako pobedite normalno je: ko želi da postane najbolji mora da ima ovakav mentalitet - zaključio je Vlahović.

