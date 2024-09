"MI NISMO ROBOTI!" I Son digao glas protiv velikog broja utakmica

KAPITEN fudbalera Totenhema Son Hjun Min izjavio je da je potrebno da se smanji broj utakmica kako bi mečevi bili kvalitetniji.

Reprezentativac Južne Koreje kritikovao je prenatrpan kalendar takmičenja i uputio apel fudbalskim zvaničnicima da to pitanje shvate ozbiljno.

- Mnogi igrači su pričali o tome i rekli prave stvari i mislim da je veoma važno da neko zaista izađe i kaže prave stvari. Fudbalski navijač želi da vidi kvalitetnu utakmicu, a ne što više utakmica, ne želite da vidite igrače koji se muče sa povredama. Definitivno je mnogo utakmica, mnogo putovanja, ponekad psihički i fizički niste spremni - rekao je Son na konferenciji za medije, prenosi "Skaj".

Kapiten Totenhema se saglasio sa Rodrijem iz Mančester sitija koji je takođe izneo stav da je potrebno da se smanji broj utakmica.

- Mi nismo roboti i moramo time da se pozabavimo i definitivno smanjimo broj utakmica kako bismo mogli da igramo kvalitetnije. Mislim da bi to trebalo da bude cilj. To je mnogo posla, a prema programu dodato je još utakmica. Siti je u nedelju igrao protiv Arsenala, a u utorak protiv Votforda. To nije čak ni fleksibilno, možda je moglo da se prebaci za sredu umesto u utorak. Takođe, mislim da Rodri govori prave stvari, da igramo možda 50 ili 60 utakmica, a ne više od 70, mislim da to nije fer.

Son se osvrnuo na mogućnost štrajka, ukoliko se ništa ne promeni.

- To je drugačiji scenario, ali na primer želim da kažem da je format Lige šampiona promenjen da se odigra i više utakmica i mislim da to nije pravi način da se brine o igračima", dodao je kapiten Totenhema.

Fudbaleri Totenhema dočekuju sutra od 21 čas Karabag u prvom kolu Lige Evrope.

