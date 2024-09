VAŽNA VEST ZA "DELIJE": Crvena zvezda se oglasila po pitanju karata za Ligu šampiona

Počela je prioritetna prodaja paketa ulaznica za preostala tri meča u Ligi šampiona protiv Barselone, Štutgarta i PSV-a, saopšteno je na sajtu FK Crvena zvezda.

Iz kluba dodaju da prioritetna prodaja traje do četvrtka.

- Prioritetna prodaja traje do četvrtka 26. septembra, a do tog momenta svi članovi Crvene zvezde sa aktivnom članarinom imaju pravo preče kupovine paketa ulaznica za predstojeće tri utakmice Lige šampiona. Svi navijači člansku kartu mogu da obezbede onlajn putem, a u istom procesu kupovine mogu doći i do paketa karata za Ligu šampiona. Broj preostalih paketa za Ligu šampiona je limitiran - navode crveno-beli.

Cene paketa karata za Ligu šampiona za članove su sledeće: Sever i jug - 7.000 dinara Istok - 12.000 dinara Zapad - 15.000 dinara

