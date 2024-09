PRENOS, PARTIZAN - ZVEZDA: "Večiti derbi" kakav navijači ne pamte

PARTIZAN i Crvena zvezda odigraće 174. "večiti derbi", koji za oba tima ima veliki značaj. Prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA (početak od 19 časova)

UOČI MEČA

Ukoliko se pogleda stanje na tabeli, Partizanu je imperativ pobede nametnut. S obzirom na to da crno-beli zaostaju osam bodova za večitim rivalom, ali uz utakmicu manje.

Zvezda sa druge strane ima gotovo maksimalan učinak u prvenstvu, uz jedan remi, ali je prethodne nedelje zabeležila poraz od Benfike u prvom meču u Ligi šampiona.

Uprkos tome što se igra u "Humskoj", Zvezda će imati ulogu favorita i eventualna pobeda crno-belih bi predstavljala pravo iznenađenje.

Partizan u krizi

Iako su serijom loših rezultata završili prethodnu sezonu, fudbaleri Partizana su uspeli da se domognu drugog mesta i obezbede plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Samo nekoliko meseci kasnije, Partizan je ispisao neslavnu istoriju evropskih takmičenja, te postao prvi tim koji je eliminisan u kvalifikacijama za sva tri evropska takmičenja (Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija) u jednoj sezoni. Rezultati nisu bili ništa bolji ni u domaćem šampionatu, te se ekipa Aleksandra Stanojevića posle osam kola nalazi na sedmom mestu.

Nakon što su crno-beli pobedili Napredak, Jedinstvo i Železničar, usledili su dueli sa IMT i Vojvodinom koji su završeni bez pobednika, a nakon toga šokantan poraz od OFK Beograda protiv koga je Partizan imao vođstvo 2:1 na deset minuta pred kraj meča.

Stoga bi pobeda u derbiju bila od velikog značaja za Partizan, kom je potrebna varnica kako bi zaboravili košmaran početak sezone.

Zvezda vida rane posle Benfike

Šampion Srbije je u sezonu ušao rasterećenije, pobedom nad Bodo Glimtom ostvaren je glavni cilj, a to je ulazak u Ligu šampiona.

Kada je domaće prvenstvo u pitanju, crveno-beli su bili gotovo savršeni, izgubivši samo dva boda protiv Mladosti. Osim toga, jedino je Radnički 1923 uspeo da namuči Zvezdu koja je rutinski izlazila na kraj sa rivalima u ostalim duelima.

Ipak, poraz od Benfike bio je alarm pred "večiti derbi", te sada četa Vladana Milojevića vida rane i traži povratak na pobednički kolosek pred nastavak prvenstva i gostovanje Interu.

Da glavobolja bude još veća, povredio se protiv "orlova" Ognjen Mimović, stradala je metatarzalna kost, te ga čeka duža pauza.

Ipak, crveno-beli su na papiru mnogo kvalitetniji tim i važiće za favorita, bez obzira na to kojih 11 igrača istrči na teren. Treba napomenuti da Zvezda ima i značajno dužu klupu, što bi moglo naročito da dođe do izražaja u kasnijim fazama utakmice.

Dosadašnji dueli

Crveno-beli su do sada slavili 68 puta, u 57 navrata je bilo nerešeno, dok je Partizan zabeležio 48 pobeda. Zvezda je bila efikasniji rival, postigavši 239 golova u odnosu na 204 gola koliko su postigli igrači Partizana. Derbiji su se u čak 29 navrata završavali 1:1, što je i najčešći ishod fudbalske svetkovine. Najbolji strelac sa 13 golova je bivši Partizanov centarfor Marko Valok, a kada su igrači koji i dalje nose dresove večitih u pitanju, ističe se Bibras Natho sa tri postignuta pogotka. Prethodne sezone su se ekipe sastale četiri puta - tri susreta u šampionatu i jedan u polufinalu kupa - a Zvezda je bila uspešnija sa dve pobede. Partizan je slavio u prvom duelu, dok je na drugom bilo nerešeno.

Simović deli pravdu

Novak Simović biće glavni sudija na večitom derbiju. Njemu će pomagati Nikola Đorović i Miloš Simović, dok je za četvrtog sudiju određen Nenad Minaković. U VAR sobi sedeće Pavle Tomić i Uroš Stojković. Simoviću će to biti sedmi večiti derbi, a ishod nakon prethodnih šest je izjednačen. Obe ekipe su ostvarile po dve pobede kada je arbitar iz Lovćenca delio pravdu, a dva puta je bilo nerešeno.

REČ TRENERA PARTIZANA - Stanojević: Dve su opcije u napadu

- Radili smo kvalitetno tokom sedmice. Najvažnije je da posle poraza zadržite koncentraciju, kontrolišete grupu, a mi tako funkcionišemo i kao treneru mi je bitno da smo svi mirni, fokusirani, koncentrisani i svesni. U teškim situacijama nema razloga da im ja donosim tenziju. Zato danas izgledam mirno, a u svlačionici ćemo da se pogledamo i vidimo kako će biti. Probali smo nekoliko varijanti igre, probaćemo nešto drugo tokom nedelje i posle toga odlučiti ko će na teren. Neće biti velikih iznenađenja, u pitanju su opcije koje smo već uigravali, ionako ovde svi sve prate, samo je pitanje opredeljenja. Imamo dve opcije, možda će biti Aldo Kalulu u napadu, možda krenemo sa dva špica, mada moramo da razmišljamo i o drugom poluvremenu. Ne možemo da krenemo tako da odmah ispucamo sve adute. Veliki nam je to problem, jer svaki trener bazira igru na centarforu, prvo njega birate, a dalje pravite tim. Stoji da imamo napadače, ali sam insistirao na određenom profilu, rekao je Aleksandar Stanojević.

REČ TRENERA CRVENE ZVEZDE - Milojević: Pred utakmicu morate da predviđate neke stvari

- Možda po prvi put u karijeri do samog početka neću doneti odluku koji ću tim izvesti na teren. Nismo očekivali da će biti ovako, ali Mimović se povredio. Sreća u nesreći je da neće baš mnogo dugo da odsustvuje, jer je dobro radio i bilo bi šteta. Ali to je fudbal, dešavaju se takve stvari. Imamo dosta igrača različitog profila koji igraju na različitim mestima. Na nekim od njih smo dosta jaki tako da jedna odluka povlači drugu, otvaraju se neke stvari koje treba predvideti. Bilo bi super kada bih ja sve to unapred znao. To možemo da komentarišemo posle utakmice, a pre morate da predviđate neke stvari, tako da će dosta toga biti uslovljeno u zavisnosti od toga ko može da igra. U malo smo specifičnom trenutku. Čeka nas jako bitna utakmica, znamo šta znači derbi, ali mi sve utakmice spremamo na isti način. U ovom trenutku imamo nekih kadrovskih problema, nismo imali mnogo vremena za trening posle utakmice u četvrtak tako da ćemo neke stvari morati u hodu da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Imamo dosta varijanti u glavi. Pritisak je pred svaku utakmicu, o tome nemamo šta novo da pričamo. Idemo da igramo protiv tima koji nam je konkurent za titulu, to je de fakto. Bez obzira na to što se Partizan nalazi u ovakvoj situaciji, znamo da su nam oni najveći konkurent za titulu. Meni je u ovom trenutku malo enigma kako ćemo mi da izgledamo i postavimo se u nekim trenucima, sve ostalo je u domenu statistike, rekao je Vladan Milojević.

