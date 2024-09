''NIJE SAMO NJEGOVA KRIVICA!'' Trener Juventusa o Dušanu Vlahoviću

Fudbaleri Juventusa kao i trener Tijago Mota naišli su na brojna kritikovanja od italijanske javnosti zbog drugog meča u nizu u ''Seriji A'' u kom nisu postigli pogodak, a posebno je ''paljba'' osuta po Dušanu Vlahoviću.

FOTO: Tanjug/AP

- Važna stvar je prihvatiti kritiku i nastaviti dalje. Davao je golove i nastaviće da ih daje, ali najvažnije je da se neguje timski duh. To je ono što nam pomaže najviše. Ako nismo primili gol, to je takođe zahvaljujući njemu. Ako on nije postigao gol, to nije samo njegova krivica. To je kolektivna odgovornost. On je dobro, a ostalo je deo našeg posla - rekao je Mota o Vlahoviću.

Zatim je mladi stručnjak podvukao:

- Fudbal je jednostavan. Sutra želim da vidim 11 igrača koji razumeju trenutak. Branimo se i napadamo zajedno. Budite velikodušni, podržavajte se, štitite gol, a kad imamo loptu koristite je na pravi način. Razvijajmo igru u korist naših napadača. Ceo tim. Ponavljam, dobro smo. Imamo ispravan stav i na terenu i na treninzima - poručio je Mota.

