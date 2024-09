SADA I ZVANIČNO: Ivica Iliev novi sportski direktor Partizana

Iliev (44) je na mestu sportskog direktora Partizana zamenio Ivicu Kralja kome je istekao ugovor sa "crno-belima".

Foto arhiva VN

Iliev je već bio sportski direktor kluba iz Humske od 2015. do 2022. godine. On je igrao za Partizan od 1997. do 2004. godine, kao i u sezoni 2010/2011.

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da izbore plasman u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, pošto su eliminisani u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija.

"Crno-beli" se trenutno nalaze na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova iz šest utakmica.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.