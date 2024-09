BUDUĆNOST SRPSKOG FUDBALA JE STIGLA - I PRILIČNO JE ZANIMLJIVA! Jan Karlo Simić i Kosta Nedeljković ne mogu da dočekaju meč sa Španijom!

NEKA nova fudbalska reprezentacija Srbije čeka prvaka Evrope. Od trenutka kada su na Prvenstvu Evrope u Nemačkoj Španci podigli pehar šampiona Starog kontinenta, nisu igrali ni jednu utakmicu. Prva će im biti na stadionu "Rajko Mitić" protiv "orlova", koji u "pretumbanom" sastavu čekaju moćnog rivala (četvrtak 20.45).

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Dušan Tadić se oprostio od A tima, voljom selektora Dragana Stojkovića su precrtana još sedmorica igrača sa EP, pa zbog otkaza Dušana Vlahovića, Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića, sastav "orlova" će biti neobično drugačiji. Biće to priličan šok za navijače koji će da dođu na stadion "Rajko Mitić". Debitant stiže iz Anderlehta, ima neobično ime i prezime i želi da se pokaže u najbpoljem svetlu.

Jan Karlo Simić je bio doskorašnja uzdanica Milana, došao je na "San Siro" svojevremeno na lični zahtev legendarnog Paola Maldinija, a sada je adut selektora Stojkovića.

- Imao sam priliku da upoznam selektora Stojkovića u Torinu, još dok sam bio član Milana, kada smo igrali protiv Juventusa. Biti ovde je ostvarenje sna, ne mogu da verujem da sam u društvu ovih momaka, profesionalaca, zvezda evropskog fudbala. Veoma sam zahvalan na ukazanom poverenju i spreman sam da dam sve od sebe - priča Simić.

Mečevi u Ligi nacija poslužiće kao dobar test za ono najvažnije, kvalifikacije za Mundijal 2026. Srbija želi da veže i treće uzastopno veliko takmičenje.

- San svakog igrača je da igra Svetsko ili Evropsko prvenstvo, za Nedeljkovića i mene bi to bilo prvo. To je cilj saveza, selektora, nas igrača, verujem da možemo to ostvariti.

Kosta Nedeljković je adut iz Aston Vile.

- Osećaj boravka u Pazovi mi je poznat, ovde smo se uvek svi lepo osećali, prvo kroz mlađe selekcije, a sada i sa A reprezentacijom. I pored teške grupe, ostvarili smo dobar rezultat, izborili nokaut fazu, kasnije polufinale. Bili smo dobri kroz dva kruga kvalifikacija, zatim na samom prvenstvu, ubedljivi u teškim mečevima. Veliko je to iksustvo bilo za generaciju, nešto što ćemo da pamtimo čitav život.

Selektor Stojković je bio spreman da čak menja i formaciju u reprezentaciji zbog Nedeljkovića.

- Skroman sam, ali mora da vam imponuje kad čujete tako nešto, da selektor zbog vas želi da menja formaciju, pogotovo zbog igrača koji ima 18 godina. Sve to mi daje veliku motivaciju i samopouzdanje da pružam 300 odsto na terenu. Trudiću se da dam svoj doprinos.

Zovite me samo Karlo OBJASNIO je simić i odakle mu neobično "duplo" ime, Jan Karlo. - Iskreno, ne znam. Rođen sam u Nemačkoj, mislim da su roditelji dali to internacionalno ime, jer su verovali u moju budućnost, a ona je eto baš internacionalna, Nemačka, Italija, Belgija. Lako za seo svet, Jan Karlo.

Smederevska veza - Ima jedna slika od pre desetak godina, tad je Aleksandar Mitrović bio u Anderlehtu, njegova braća od tetke žive u mojoj ulici u Smederevu. Često je dolazio, a ja igrao fudbal na ulici. Posle sam dobio i šorts, dres Njukasla. Žao mi je što sada nećemo zajedno da igramo protiv Španije - kaže Nedeljković, koji ima sačuvanu fotografiju sa 11 godina starijim sugrađaninom, najboljim strelcem u istoriji srpske reprezentacije.

🤩🇷🇸 Kosta Nedeljković je po prvi put deo „A” reprezentacije, a osamnaestodišnji fudbaler Aston Vile prisetio se fotografije iz detinjstva sa svojim idolom i sugrađaninom Aleksandrom Mitrovićem, danas rekorderom po broju postignutih golova za Srbiju.



Verujte u svoje snove! pic.twitter.com/G7rLfHVNqL — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 3, 2024

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.