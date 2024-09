KAKVA IZJAVA TEN HAGA: Ne računajući Siti, bolji smo od ostalih, to je stvarnost!

MANČESTER junajted igra veliki derbi Premijer lige sa Liverpulom. "Crveni đavoli" u prva dva kola imaju pobedu i poraz, dok je tim sa "Enfilda" upisao oba trijumfa. Ipak, sve to ne brine Erika ten Haga.

FOTO: Tanjug/AP

Strateg ekipe sa "Old Traforda" smatra da je Junajted najbolji u Engleskoj posle Mančester sitija.

Od kad je on seo na klupu "crvenih đavola", osvojena su dva trofeja - FA kup i Liga kup. U finalu Komjuniri šild kupa usledio je poraz na penale od "građana".

- Ne računajući Mančester siti, mi smo osvojili najviše trofeja u ove dve godine. Tako da bili smo bolji od ostalih. To je stvarnost. To su činjenice. Ove godine želimo trofeje i prilično sam uveren da ćemo do njih doći - rekao je Ten Hag.

Podsetimo, utakmica Mančester junajted - Liverpul igra se ove nedelje od 17 časova na "Old Trafordu".

BONUS VIDEO: SEVER SLAVI: Zvezda je u Ligi šampiona!

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.