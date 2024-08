"A KAKO SMO SKLONI SPEKULACIJAMA..." Piksi se hitno oglasio zbog nedolaska Vlahovića, Mitrovića i SMS-a na meč Srbija - Španija!

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković za prve dve utakmice u „A” diviziji Lige nacija protiv Španije i Danske neće moći da računa na Aleksandra Mitrovića, Sergeja Milinkovića Savića i Dušana Vlahovića, te je tim povodom rešio da se oglasi.

„Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra, stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me je zvao i rekao da ima porodične probleme. U to ne ulazim i nadam se da će to što ima rešiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumem sve, hoće da iskoriste vreme kako bi te povrede sanirali. Kod Mitrovića je problem zadnja loža, kod Sergeja bol u leđima, igra pod injekcijama, mislim da je reč o pršljenu.

S obzirom na to da smo skloni različitim spekulacijama, ovim želim da naglasim da nema prostora za tako nešto. U ponedeljak je konfrencija za medije, na kojoj ćemo razgovarati detaljnije o mnogim temama, kao i o našim ciljevima u Ligi nacija, ali pre svega, pripremi za utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Odlazak na treće veliko takmičenje u nizu biće naš prioritet u narednom periodu”, izjavio je Dragan Stojković.

Kad igraju Srbija - Španija? I ko je još u grupi? Kakav je raspored mečeva u Ligi nacija?

U A4 grupi elitne divizije Lige nacija za sezonu 2024/2025, Srbija igra protiv Španije 5. septembra kod kuće, a potom 8. septembra gostuje Danskoj.

Zatim 12. oktobra dočekuje Švajcarsku, tri dana kasnije gostuje Španiji, a na kraju grupne faze takmičenja prvo 15. novembra igra u Švajcarskoj, a 18. dočekuje Dance.

Šta mislite, kako će srpski fudbaleri proći u tom meču sa novim šampionima Evrope?

