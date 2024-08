RTS I ARENA OVO NISU PUSTILI U TV PRENOSU: Ovo se desilo u loži Marakane kada je Zvezda ušla u Ligu šampiona (VIDEO)

Crvena zvezda se četvrti put plasirala u Ligu šampiona, a to je burno proslavljeno i u loži stadiona "Rajko Mitić".

FOTO: FK Crvena zvezda

Čim je okončan revanš sa predstavnikom Norveške, a Bode Glimt nije uspeo da sačuva prednost od 2:1 iz prvog meča, slavilo se na svim tribinama najvećeg srpskog stadiona.

I u loži.

Tamo je alfa i omega Crvene zvezde Zvezdan Terzić sa saradnicima - otvorio šampanjac i nazdravio velikom uspehu.

Evo i kako je to izgledalo:

Šta je Zvezdan Terzić rekao o plasmanu u Ligu šampiona?

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić je, čestitajući svima u klubu na velikom uspehu, poručio i sledeće:

"Ponovo je Marakana pokazala koliko je moćna i koliko je podrška navijača prevaga u našu korist. Bilo je fantastično veče na Marakani, još jedno o kom će se dugo pričati i mislim da svi zvezdaši mogu da budu ponosni zbog aktuelnog trenutka u kom se naš klub nalazi", istakao je Terzić.

"Ovo je pobeda i za srpski fudbal, drago mi je što ćemo ponovo predstavljati našu zemlju u Ligi šampiona", dodao je on.

"Pokazali smo da nam je tu mesto, uspeli da iz minusa u Norveškoj dođemo do pobede i plasmana. Potvrdilo se i sve ono što smo mi u klubu znali još kada smo sastavili ovu ekipu, a to je da je ovo tim pun sjajnih igrača sa fenomenalnim karakterom. Svakog dana je lepo biti zvezdaš, ali ove večeri je to za nijansu još lepše", poručio je Terzić.

Kada je žreb za grupe Lige šampiona?

Žreb za grupnu fazu Ligu šampiona na programu je u četvrtak, 29. avgusta, od 18 časova.

Međutim, raspored utakmica znaće se tek u subotu, 31. avgusta, kada budu poznati i svi detalji takmičenja u Ligi Evrope i Ligi konferencija, a kako ne bi došlo do organizacionih problema u vidu igranja više mečeva u istom mestu i slično.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.